Người phụ nữ 'mang thai đá' 9 năm, tử vong do suy dinh dưỡng

Người phụ nữ 50 tuổi, gốc Congo, mới nhập cư vào bang New York (Mỹ). Bà đến gặp bác sĩ do bị đau bụng, khó tiêu; sau bữa ăn thì bụng bà hay nghe tiếng ục ục, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Người phụ nữ 50 tuổi ở bang New York (Mỹ) đã tử vong sau khi mang thai đá suốt 9 năm MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ảnh chụp CT cho thấy người phụ nữ có một "em bé đá" trong bụng. Trước đây, người phụ nữ này đã mang thai nhưng thai nhi ngoài tử cung. Vì mang thai ngoài tử cung nên thai nhi thiếu nguồn cung cấp máu, đến 28 tuần tuổi thì thai chết và bị vôi hóa. Nếu sống sót, đây sẽ là đứa con thứ 9 của bà. Mang thai đá là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp.

Kích thước bào thai là khoảng 15 đến 20 cm. Bào thai đã hình thành xương. Suốt 9 năm qua, người phụ nữ vẫn mang bào thai trong bụng.

Bào thai bị vôi hóa đã chèn ép lên ruột. Bác sĩ thông báo bệnh tình và lên kế hoạch điều trị. Tuy nhiên, người phụ nữ đã từ chối điều trị. Bà cho rằng tình trạng sức khỏe của mình là do một loại bùa chú nào đó mà kẻ xấu đã yểm lên bà khi còn ở châu Phi.

Bào thai chèn ép lên ruột, làm cản trở hoạt động ruột và khiến ruột mất khả năng hấp thụ các dưỡng chất quan trọng. Khoảng 14 tháng sau khi đến Mỹ, bà bị suy dinh dưỡng nặng và tử vong.

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà là do thoái hóa mô trong ruột, dẫn đến ngừng tim hoặc rối loạn nhịp tim. Nguyên nhân góp phần gây tử vong khác là tình trạng nhiễm trùng trong cơ thể do hệ miễn dịch suy yếu.

Bác sĩ Waseem Sous, chuyên gia nội khoa tại Đại học Y khoa SUNY Upstate ở thành phố Syracuse, bang New York, là một trong những người theo dõi và công bố ca bệnh hiếm có này. Ông cho biết nữ bệnh nhân đã từ chối can thiệp y khoa do sợ phẫu thuật và đã chọn cách theo dõi triệu chứng bệnh.

"Thật không may, bà ấy đã qua đời trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng do bào thai đá gây tắc ruột. Bệnh nhân lại e ngại tìm đến điều trị y tế", bác sĩ Sous tiết lộ.

Y văn thế giới chỉ mới ghi nhận khoảng 290 trường hợp mang thai đá. Trường hợp đầu tiên là ở Pháp vào năm 1582. Một số người phụ nữ mang thai đá xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Trong khi đó, số khác thì không xuất hiện triệu chứng nào suốt hàng chục năm, theo Daily Mail.