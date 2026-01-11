Trứng với thịt đỏ: Loại nào tốt cho đường huyết hơn?

Đường huyết chủ yếu tăng khi tinh bột, đường được cơ thể chuyển hóa thành glucose và hấp thu vào máu. Đây là lý do vì sao chỉ số đường huyết (GI) thường chủ yếu áp dụng cho món giàu tinh bột hoặc đường, theo chuyên sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cách chế biến sẽ ảnh hưởng lớn đến mức đường huyết sau khi ăn trứng và thịt đỏ ẢNH: AI

Trứng và thịt đỏ không có tinh bột. Do đó, chỉ số đường huyết không phải là thước đo phù hợp để so sánh mức độ làm tăng đường huyết giữa hai món này.

Nếu ăn trứng hoặc thịt đỏ một cách đơn thuần, chẳng hạn luộc và không tẩm ướp, thì đa số người sẽ không thấy đường huyết tăng rõ rệt trong 1–2 giờ sau ăn. Tuy nhiên, nếu ăn kèm trứng hoặc thịt bò nạc với cơm, bánh mì hay khoai lại là chuyện khác.

Ở điểm này, khả năng làm tăng đường huyết của trứng và thịt đỏ khá tương đồng. Sự khác biệt thường là do hàm lượng dầu mỡ và cách chế biến trong món ăn hơn là bản thân thực phẩm.

Protein và chất béo tuy không trực tiếp làm tăng đường huyết nhanh như tinh bột nhưng chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết theo cách gián tiếp. Protein kích thích tiết insulin, còn chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu glucose.

Ở một số người, đặc biệt là người mắc tiểu đường, bữa ăn nhiều protein và chất béo có thể khiến đường huyết tăng muộn hơn, kéo dài nhiều giờ sau ăn thay vì tăng nhanh rồi giảm sớm. Điều này lý giải vì sao có người đo đường huyết vào thời điểm 2 tiếng sau bữa ăn thì thấy bình thường, nhưng sau 3–5 tiếng lại tăng cao.

Trên thực tế, trứng và thịt đỏ hiếm khi được ăn riêng lẻ. Trứng thường đi kèm bánh mì, mì gói hoặc cơm. Thịt đỏ thường ăn cùng cơm trắng, bún hoặc hủ tíu. Chính các món ăn kèm giàu tinh bột hoặc đường này mới là yếu tố quyết định mức tăng đường huyết sau ăn.

Ví dụ, trứng chiên ăn cùng bánh mì trắng có thể làm đường huyết tăng đáng kể. Nguyên nhân chính làm tăng đường huyết là bánh mì chứ không phải trứng. Tương tự, thịt bò xào sốt chua ngọt ăn với cơm trắng sẽ làm đường huyết tăng cao hơn nhiều so với thịt bò nạc ăn cùng rau.

Một điều cần lưu ý là về lâu dài, ăn nhiều thịt đỏ, nhất là các loại chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp, có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường. Nguyên nhân là ở thịt chế biến, hàm lượng chất béo bão hòa cao, sắt heme và các hợp chất hình thành trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao, có thể làm giảm độ nhạy insulin, theo Healthline (Mỹ).