Chuyên gia: 4 thói quen tốt cho đường huyết

Mức đường huyết khỏe mạnh giúp duy trì năng lượng ổn định, tâm trạng tốt hơn và cải thiện khả năng tập trung. Ngược lại, sự tăng giảm đột ngột đường huyết có thể gây mệt mỏi, đói, cáu kỉnh, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính như kháng insulin và tiểu đường.

Sau đây là 4 lời khuyên dựa trên khoa học từ các chuyên gia dinh dưỡng để thiết lập thói quen buổi sáng giúp kiểm soát đường huyết:

Mức đường huyết khỏe mạnh giúp duy trì năng lượng ổn định Ảnh: AI

Uống nước ngay khi thức dậy

Đây là một trong những việc đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Chuyên gia dinh dưỡng Stacey Woodso, chuyên về kiểm soát đường huyết, đang làm việc tại Mỹ, khuyên nên uống từ 1 - 2 ly nước ngay khi thức dậy. Thói quen này giúp pha loãng lượng đường huyết dư thừa, hỗ trợ thận đào thải đường và ổn định lượng đường trong máu suốt cả ngày, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Ăn bữa sáng giàu protein và chất xơ

Tiến sĩ Tracy McKelvey, chuyên gia dinh dưỡng, nhà giáo dục và bệnh tiểu đường tại Bệnh viện St. John's (Mỹ), giải thích rằng con người thường nhạy cảm hơn với carbohydrate vào buổi sáng. Vì vậy, bắt đầu ngày mới với bữa ăn ít carbohydrate, giàu protein và chất xơ không chỉ kiểm soát đường huyết buổi sáng mà còn mang lại lợi ích sau bữa trưa và bữa tối. Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ mắc tiểu đường loại 2 cải thiện lượng đường trong máu rõ rệt khi ăn sáng theo cách này. Các gợi ý kết hợp bao gồm: Trứng chiên với rau củ, bánh mì nguyên cám phết bơ đậu phộng, hoặc sữa chua không đường kèm quả mọng hoặc trái bơ và hạt.

Vận động

Hoạt động thể chất buổi sáng kích hoạt cơ bắp sử dụng đường để tạo năng lượng, làm giảm lượng đường lưu thông trong máu. Các bài tập đơn giản như giãn cơ, yoga hoặc đi bộ nhanh có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ngoài ra, đi bộ ngay sau khi bữa ăn cũng giúp giảm đường huyết sau ăn.

Ăn tối sớm hơn từ hôm trước

Để có mức đường huyết khỏe mạnh khi thức dậy, chuyên gia dinh dưỡng Carla Hernandez, đang làm việc tại Mỹ, khuyên để chuẩn bị cho buổi sáng hoàn hảo, nên ăn tối trước 19 giờ hoặc ít nhất 2 - 3 tiếng trước khi đi ngủ. Điều này giúp cơ thể giảm đường huyết sau bữa ăn trước khi ngủ. Các nghiên cứu cho thấy ăn tối sớm giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết tổng thể, theo Eating Well.