Trứng có làm tăng lượng đường trong máu?

Khi đường huyết tăng cao kéo dài, cơ thể vừa thiếu năng lượng vừa đối mặt với nguy cơ biến chứng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Vì vậy, người tiểu đường thường được khuyên theo chế độ ăn ít đường, ít carbohydrate, ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và hạn chế thực phẩm có chỉ số đường huyết cao.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, ít đường và rất ít carbohydrate, trứng phù hợp với chế độ ăn cân bằng, trong đó có cả người mắc bệnh tiểu đường.

Bà Rachael Zimlich, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết việc ăn trứng đều đặn không làm đường huyết tăng đột ngột và giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định.

Ăn trứng đều đặn không làm đường huyết tăng đột ngột

Thành phần dinh dưỡng của trứng

Một quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 6,2 gram protein, 5 gram chất béo và chỉ khoảng 0,5 gram carbohydrate. Phần lớn chất béo nằm ở lòng đỏ, trong khi lòng trắng gần như không chứa chất béo.

Nhờ hàm lượng carbohydrate thấp, trứng không tạo ra sự gia tăng mạnh của đường huyết sau bữa ăn.

Protein và chất béo trong trứng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu. Điều này giúp tránh tình trạng năng lượng tăng nhanh rồi giảm mạnh, vốn thường xảy ra khi ăn thực phẩm nhiều đường hoặc tinh bột tinh luyện.

Lòng đỏ trứng chứa hầu hết các vitamin cần thiết cho cơ thể, ngoại trừ vitamin C.

Khi ăn 2 quả trứng mỗi ngày, cơ thể có thể đáp ứng từ 10-30% nhu cầu vitamin hằng ngày.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp khoáng chất và axit béo omega 3, những dưỡng chất có lợi cho tim mạch và chuyển hóa.

Ảnh hưởng của trứng đến đường huyết

Mọi thực phẩm sau khi ăn đều được cơ thể chuyển hóa thành glucose để tạo năng lượng.

Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng ảnh hưởng đến đường huyết theo cùng một cách.

Những thực phẩm ít đường và ít carbohydrate đơn giản thường giúp ổn định đường huyết. Trứng thuộc nhóm thực phẩm này.

Nhờ cấu trúc dinh dưỡng cân đối, trứng giúp cơ thể duy trì mức năng lượng đều đặn trong thời gian dài.

Các thực phẩm giàu tinh bột tinh luyện hoặc đường đơn như mì làm từ bột trắng hay bánh kẹo thường khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh

Ngược lại, các thực phẩm giàu tinh bột tinh luyện hoặc đường đơn như mì làm từ bột trắng hay bánh kẹo thường khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh, kéo theo cảm giác mệt mỏi.

Hầu hết các chế độ ăn dành cho người tiểu đường do Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến nghị đều có sự xuất hiện của trứng, ngoại trừ chế độ ăn thuần chay. Điều này cho thấy trứng được xem là thực phẩm an toàn và hữu ích trong việc kiểm soát đường huyết khi sử dụng hợp lý.

Chỉ số đường huyết và vai trò của trứng

Chỉ số đường huyết là thước đo mức độ ảnh hưởng của thực phẩm chứa carbohydrate đến đường huyết. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp ít gây tăng đường huyết sau khi ăn.

Những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thường có giá trị từ 55 trở xuống. Chúng thường ít carbohydrate hoặc chứa carbohydrate phức hợp, đồng thời giàu protein và chất béo. Trứng nằm trong nhóm này, cùng với các thực phẩm như rau xanh, các loại hạt và đậu.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình nằm trong khoảng 56 đến 69, bao gồm nhiều loại trái cây chín và ngũ cốc nguyên cám.

Trong khi đó, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thường chứa nhiều đường và tinh bột tinh luyện, dễ làm đường huyết tăng mạnh sau bữa ăn.