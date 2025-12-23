Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Trứng nên ăn chung với món nào để hấp thu tốt hơn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/12/2025 00:08 GMT+7

'Ăn trứng cùng món nào sẽ giúp cơ thể hấp thu vi chất tốt hơn' là thắc mắc của nhiều người quan tâm đến sức khỏe.

Như chúng ta đã biết, hấp thu dưỡng chất không chỉ phụ thuộc vào việc ăn bao nhiêu mà còn ăn trong điều kiện nào. Một số vitamin và hợp chất thực vật sẽ hấp thu tốt hơn nhờ một số dưỡng chất trong trứng, theo theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trứng nên ăn chung với món nào để hấp thu tốt nhất ? - Ảnh 1.

Ăn trứng chung với rau xanh sẽ giúp hấp thu vitamin K tốt hơn

ẢNH: AI

Với các chất tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K và nhiều loại carotenoid, ruột cần có đủ dịch mật, a xít béo tự do và một số thành phần khác để tạo micelle, một cấu trúc với nhiều phân tử kết hợp với nhau.

Micelle giúp đưa các vitamin A, D, E, K và carotenoid đi qua lớp nhầy ruột, tiếp cận màng tế bào ruột để được hấp thu. Do đó, một bữa ăn thiếu chất béo có thể làm giảm hấp thu các chất này. Trong khi đó, lòng đỏ trứng chứa các loại chất béo giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các hợp chất thực vật có lợi.

Để hấp thu tốt hơn các dưỡng chất trong món ăn, nên ăn trứng cùng các món sau:

Ăn trứng cùng rau củ giàu carotenoid

Nếu ăn các loại thực vật có nhiều carotenoid như cà rốt, cà chua, ớt chuông mà không ăn hay ăn quá ít chất béo thì cơ thể không thể hấp thu tốt carotenoid được. Một thử nghiệm công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn các loại thực vật có màu cam vàng với lòng đỏ trứng làm tăng hấp thu carotenoid rõ rệt so với không có trứng. Mỗi lần chỉ cần ăn 1-2 trứng là đủ.

Món giàu vitamin E

Vitamin E cũng là chất tan trong chất béo. Các món giàu vitamin E là cải xoăn, trái bơ, xoài, đu đủ hay kiwi. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn trứng chung với các món này sẽ giúp tăng hấp thu α-tocopherol và γ-tocopherol. Đây là các dạng của vitamin E.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, rau diếp cá, cải thìa, cải ngọt và cải bẹ xanh nổi tiếng giàu vitamin K. Vì vitamin K tan trong chất béo, ăn rau xanh nếu không có chất béo thì khó có thể hấp thu tối ưu. Mọi người không cần ăn nhiều chất béo mà chỉ cần nhắm vào các loại chất béo có lợi, chẳng hạn lòng đỏ trứng, theo Eating Well.

Khám phá thêm chủ đề

trứng lòng đỏ trứng Cải bó xôi rau củ Vitamin e rau lá xanh
