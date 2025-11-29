Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bổ sung axit béo omega-3: Chuyên gia chỉ cách dễ thực hiện

Thiên Lan
29/11/2025 00:09 GMT+7

Dầu cá omega-3 nổi tiếng với tác dụng tốt cho tim, não, và khớp. Hầu hết mọi người nghĩ đến việc uống viên nang, nhưng một chuyên gia đã tiết lộ cách bổ sung axit béo omega-3 dễ nhất và ngạc nhiên.

Axit béo omega-3 quan trọng như thế nào trong chế độ ăn uống?

Chuyên gia dinh dưỡng Grace A. Derocha, chuyên về chăm sóc và giáo dục bệnh tiểu đường và là người phát ngôn quốc gia của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng của Mỹ, cho biết: Axit béo omega-3 rất quan trọng vì chúng được coi là axit béo thiết yếu, nghĩa là cơ thể không tự sản xuất được.

Chất dinh dưỡng này giúp giảm viêm, giảm chất béo trung tính triglyceride và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh bằng cách giữ cho động mạch linh hoạt. Chúng giúp nuôi dưỡng trái tim, tránh các vấn đề như xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Bổ sung axit béo omega-3: Chuyên gia chỉ cách dễ nhất! - Ảnh 1.

Cá béo là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào

Ảnh: AI

Cách tốt nhất để bổ sung axit béo omega-3

Chuyên gia Derocha giải thích: Cá béo là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, vì vậy, tiêu thụ cá béo là cách dễ nhất để bổ sung axit béo omega-3, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên tiêu thụ khoảng 2 khẩu phần cá béo, mỗi khẩu phần khoảng 90 g, mỗi tuần. Lượng này cung cấp nguồn axit béo omega-3 thiết yếu, cả EPA và DHA - 2 loại axit béo thuộc nhóm omega-3 thiết yếu cho cơ thể, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ và mắt.

Chuyên gia Derocha cũng chỉ ra 5 loại cá béo có hàm lượng axit béo omega-3 cao. Đó là cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích. Sự đa dạng mang đến nhiều lựa chọn khác nhau, và cả 5 loại trên đều chứa 2 loại EPA và DHA.

Nếu không thích ăn cá thì sao?

Nếu không thích ăn cá, thì các chất bổ sung omega-3, như dầu cá, dầu nhuyễn thể hoặc dầu tảo dành cho người ăn chay, có thể hữu ích cho những người không ăn cá hoặc có nhu cầu omega-3 cao hơn do bệnh tim, triglyceride cao hoặc các bệnh tim khác.

Hãy tìm loại chứa ít nhất 500-1.000 miligam EPA và DHA, có thể là 1 hoặc 2 viên, theo Verywell Health.

Tuy nhiên, dù không thích vẫn nên cố gắng ăn một ít cá vẫn tốt hơn là không ăn, chuyên gia Derocha lưu ý.

Khám phá thêm chủ đề

OMEGA-3 cá béo cá hồi Cá cơm Cá mòi Cá trích Cá thu
