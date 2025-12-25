Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia chỉ thời điểm đi bộ giúp giảm huyết áp, đường huyết, lại ngủ ngon

Thiên Lan
Thiên Lan
25/12/2025 08:12 GMT+7

Đi bộ là một trong những bài tập thể dục tốt nhất và tầm quan trọng của việc đi bộ ngày càng được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, nên đi bộ lúc nào là tốt nhất thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Một chuyên gia tiết lộ thời điểm đi bộ mang lại cùng lúc nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là đi bộ sau khi ăn, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That.

Sau đây, chuyên gia Sarah Pope, huấn luyện viên cá nhân đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích tại sao nên đi bộ sau khi ăn.

Chuyên gia Sarah Pope cho biết, chỉ 15 - 20 phút đi bộ sau khi ăn mang lại những lợi ích sau:

Chuyên gia chỉ thời điểm đi bộ giảm huyết áp, đường huyết, lại ngủ ngon - Ảnh 1.

Chuyên gia: Chỉ 15 - 20 phút đi bộ sau khi ăn mang lại nhiều lợi ích

Ảnh: AI

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo chuyên gia Pope, một lợi ích của việc đi bộ sau khi ăn là nó có thể giúp điều chỉnh đường huyết. Đi bộ sau bữa ăn cũng làm tăng quá trình trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ giúp tăng tốc độ trao đổi chất và hạn chế lượng glucose dự trữ sau bữa ăn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị tiểu đường.

Đi bộ sau khi ăn giúp hạ huyết áp

Đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ huyết áp. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ. Đi bộ sau bữa ăn giúp lọc máu và hỗ trợ lưu thông máu tốt. Tăng cường lưu thông máu là một lý do khác để đi bộ sau bữa ăn. 

Chuyên gia Pope cho biết, ngồi lâu, lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm rối loạn chức năng mạch máu, tăng huyết áp và giảm lưu thông máu. Đi bộ 10-15 phút sau khi ăn giúp giảm thiểu những nguy cơ này.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Vận động sau bữa ăn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giúp mọi người dễ ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ra, đi bộ sau bữa ăn còn giúp thúc đẩy tiêu hóa thức ăn tốt hơn, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm và các vấn đề về sức khỏe tinh thần khác, theo Eat This Not That.

Tin liên quan

4 nguyên nhân phổ biến làm mỡ bụng không giảm dù ngày nào cũng đi bộ

4 nguyên nhân phổ biến làm mỡ bụng không giảm dù ngày nào cũng đi bộ

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, chuyển hóa và giảm mỡ. Thế nhưng, nếu tập đi bộ không đúng cách hoặc bỏ qua những yếu tố then chốt thì mỡ bụng vẫn khó giảm.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ huyết áp Đường huyết Giấc ngủ lợi ích của đi bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận