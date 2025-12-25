Chuyên gia chỉ thời điểm đi bộ giúp giảm huyết áp, đường huyết, lại ngủ ngon

Một chuyên gia tiết lộ thời điểm đi bộ mang lại cùng lúc nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là đi bộ sau khi ăn, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That.

Sau đây, chuyên gia Sarah Pope, huấn luyện viên cá nhân đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích tại sao nên đi bộ sau khi ăn.

Chuyên gia Sarah Pope cho biết, chỉ 15 - 20 phút đi bộ sau khi ăn mang lại những lợi ích sau:

Chuyên gia: Chỉ 15 - 20 phút đi bộ sau khi ăn mang lại nhiều lợi ích Ảnh: AI

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo chuyên gia Pope, một lợi ích của việc đi bộ sau khi ăn là nó có thể giúp điều chỉnh đường huyết. Đi bộ sau bữa ăn cũng làm tăng quá trình trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ giúp tăng tốc độ trao đổi chất và hạn chế lượng glucose dự trữ sau bữa ăn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị tiểu đường.

Đi bộ sau khi ăn giúp hạ huyết áp

Đi bộ sau khi ăn có thể giúp hạ huyết áp. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ. Đi bộ sau bữa ăn giúp lọc máu và hỗ trợ lưu thông máu tốt. Tăng cường lưu thông máu là một lý do khác để đi bộ sau bữa ăn.

Chuyên gia Pope cho biết, ngồi lâu, lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm rối loạn chức năng mạch máu, tăng huyết áp và giảm lưu thông máu. Đi bộ 10-15 phút sau khi ăn giúp giảm thiểu những nguy cơ này.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Vận động sau bữa ăn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giúp mọi người dễ ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ra, đi bộ sau bữa ăn còn giúp thúc đẩy tiêu hóa thức ăn tốt hơn, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm và các vấn đề về sức khỏe tinh thần khác, theo Eat This Not That.