4 tác động cải thiện huyết áp bằng cách đi bộ 10-15 phút/ngày

Đi bộ 10-15 phút/ngày dù không nhiều nhưng vẫn có thể mang lại những tác động quan trọng sau với huyết áp:

Mạch máu "mềm" hơn

Huyết áp được quyết định chủ yếu do mạch máu co lại hay giãn ra. Khi mạch máu cứng và co lại nhiều, máu khi đó được ví như đi qua một đường ống hẹp, khiến huyết áp tăng. Ngược lại, khi mạch máu co giãn và đàn hồi, máu lưu thông dễ dàng hơn, huyết áp sẽ thấp hơn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đi bộ thường xuyên góp phần giúp cải thiện huyết áp ở người bị huyết áp cao ẢNH: AI

Khi đi bộ nhanh ở mức vừa phải, tim bơm máu mạnh hơn và lượng máu chảy qua mạch tăng lên. Dòng máu này tạo ra một lực ma sát tự nhiên lên thành mạch, giống như một tín hiệu giúp lớp tế bào lót bên trong mạch máu hoạt động khỏe mạnh hơn. Lớp tế bào lót này sau đó tăng sản xuất nitric oxide, một chất có tác dụng làm giãn mạch và giảm trương lực mạch máu.

Nhờ mạch máu giãn ra và bớt căng, máu lưu thông dễ dàng hơn. Đây chính là một trong những cơ chế quan trọng giải thích vì sao việc đi bộ nhanh và đều đặn có thể giúp hạ và ổn định huyết áp, đặc biệt ở người có nguy cơ hoặc đang bị tăng huyết áp.

Giảm áp lực lên hệ thần kinh giao cảm

Tăng huyết áp không chỉ là chuyện của mạch máu mà còn liên quan đến hệ thần kinh giao cảm. Khi stress kéo dài, tim đập nhanh hơn, mạch co nhiều hơn, huyết áp cũng dễ tăng hơn. Vận động đều đặn, kể cả mức vừa phải, giúp điều hòa hệ thần kinh giao cảm, nhờ đó huyết áp được kiểm soát tốt hơn.

Những người hay bị tăng huyết áp do căng thẳng nên đi bộ 10-15 phút, đặc biệt là đi ngoài trời với nhịp thở đều. Đây là cách đơn giản giúp làm dịu căng thẳng và huyết áp.

Đi bộ giúp hạ huyết áp nền

Khi đi bộ trở thành thói quen, huyết áp lúc nghỉ có xu hướng cải thiện. Nhiều nghiên cứu tổng hợp cho thấy đi bộ có thể làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương ở người già.

Cải thiện cân nặng, đường huyết

Huyết áp chịu ảnh hưởng nhiều từ cân nặng, chuyển hóa đường và giấc ngủ. Đi bộ đều đặn sẽ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, cải thiện đường huyết, giúp ngủ ngon hơn, từ đó gián tiếp hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Nếu có thể, người tập đi bộ hãy tăng thời lượng và cường độ lên để nhận được lợi ích tối ưu từ đi bộ, theo Verywell Health.