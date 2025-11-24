Huyết áp cao: 3 hành động nhỏ, hiệu quả lớn!

Ngoài việc dùng thuốc, có những cách tuyệt vời để bạn có thể hạ huyết áp cao một cách tự nhiên thông qua thay đổi lối sống.

Bác sĩ Amit Saraf, Giám đốc Khoa Nội, Bệnh viện Jupiter (Ấn Độ), cho biết "những cải thiện huyết áp nhanh nhất đến từ 3 hành động sau đây, theo tờ Indian Express.

Bác sĩ chỉ ra 3 biện pháp giúp giảm huyết áp chỉ sau vài tuần Ảnh: AI

3 biện pháp giúp giảm huyết áp chỉ sau vài tuần

Giảm muối. Đồ ăn nhẹ đóng gói, dưa chua, thịt chế biến sẵn là những tác nhân gây tăng huyết áp đáng kể. Cắt giảm những thực phẩm này giúp giảm tích nước và giảm áp lực lên động mạch, bác sĩ Saraf cho biết.

Cách đơn giản nhất là tránh thêm muối khi ăn và ăn nhiều đồ ăn nấu tại nhà hơn.

Vận động hằng ngày. Đi bộ nhanh 30 phút hầu hết các ngày giúp cải thiện chức năng tim và làm giãn mạch máu. Ngay cả việc đi cầu thang bộ thay vì thang máy cũng tạo nên sự khác biệt.

Ưu tiên giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng. Giấc ngủ không đều đặn và căng thẳng liên tục làm tăng huyết áp. Hít thở sâu, nghỉ ngơi và lịch trình ngủ đều đặn giúp khôi phục sự cân bằng.

Những thói quen khác

Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn. Bác sĩ Saraf cho biết nên ăn nhiều rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo; hạn chế chất béo bão hòa và đường; duy trì cân nặng khỏe mạnh sẽ giảm áp lực lên tim; tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia.

Điều quan trọng, thay đổi lối sống đòi hỏi phải cam kết lâu dài, hằng ngày, chứ không chỉ ngắn hạn. Đồng thời, nên theo dõi huyết áp tại nhà để đánh giá sự cải thiện và duy trì động lực.

Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp nặng hoặc các vấn đề sức khỏe khác như bệnh thận hoặc tiểu đường nên đi bác sĩ khám. Thay đổi lối sống có thể giúp ích, nhưng không thể thay thế điều trị trong những trường hợp nguy cơ cao.

Hãy hành động quyết đoán với 3 thói quen bạn có thể kiểm soát: Giảm muối, đi bộ và ngủ đủ. Ba trụ cột này tạo ra nền tảng, an toàn và hiệu quả nhất để hạ huyết áp cao và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài, theo Indian Express.