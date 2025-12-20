Đo huyết áp sai cách: Thủ phạm gây chẩn đoán nhầm tăng huyết áp

Dưới đây là những lỗi rất thường gặp khi đo huyết áp có thể khiến mọi người tưởng nhầm mình bị huyết áp cao :

Đo một lần cao đã kết luận tăng huyết áp

Sai lầm phổ biến nhất là coi một lần đo là kết quả thực sự phản ánh huyết áp, từ đó kết luận bị huyết áp cao. Huyết áp chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh đo, chẳng hạn trạng thái lo lắng, đang gấp, ngay khi vừa leo cầu thang, vừa uống cà phê, đều có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đo sai cách có thể khiến chỉ số huyết áp tăng cao so với thực tế ẢNH: AI

Vì vậy, các hướng dẫn đo huyết áp tiêu chuẩn thường yêu cầu ngồi yên trước khi đo, đo từ 2 lần trở lên, cách nhau khoảng 1 phút và dùng trung bình để giảm sai số.

Tăng huyết áp áo choàng trắng

Không ít người vào phòng khám, gặp nhân viên y tế là tim đập nhanh, căng thẳng và huyết áp tăng tạm thời. Hiện tượng này được gọi là tăng huyết áp áo choàng trắng.

Các nghiên cứu ghi nhận khoảng 15-30 % người đo huyết áp tại các phòng khám, bệnh viện có hiện tượng tăng huyết áp áo choàng trắng. Do đó, nếu một người có chỉ số huyết áp cao ở phòng khám, bệnh viện nhưng ở nhà lại bình thường thì không nên vội kết luận mình bị huyết áp cao.

Vòng bít sai cỡ

Vòng bít đo huyết áp là một túi khí bằng vải quấn quanh bắp tay, bơm căng để tạo áp lực nén tạm thời lên mạch máu, giúp thiết bị đo xác định huyết áp tâm thu và tâm trương một cách chính xác.

Nếu vòng bít quá nhỏ so với vòng cánh tay, chỉ số đo huyết áp có xu hướng cao hơn hơn thực tế. Nếu vòng bít quá lớn, chỉ số đo có thể thấp hơn.

Với những người có bắp tay to hoặc rất nhỏ, khi đo huyết áp hãy đặt vòng bít vào vị trí giữa bắp tay. Chọn vòng bít đúng theo hướng dẫn của thiết bị hoặc hỏi nhân viên lại y tế kiểm tra lại cỡ vòng bít.

Nói chuyện, nhắn tin khi đang đo huyết áp

Trong lúc đo, việc nói chuyện, nhắn tin hay bận bịu làm gì đó dù không phải chuyện căng thẳng nhưng cũng có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Do đó, các khuyến cáo đo huyết áp thường yêu cầu người được đo ngồi yên và không nói trước và trong khi đo, theo Healthline.