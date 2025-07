Bác sĩ chỉ ra những sai lầm phổ biến khi đo huyết áp

Sáng 12.7, hội thảo khoa học 'Chiến lược quản lý các bệnh lý tim mạch- chuyển hóa: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng' được tổ chức tại Bệnh viện Gia An 115, đưa ra các thông tin quan trọng trong điều trị cho người bệnh.

Với 4 báo cáo tập trung vào các chủ đề: Hội chứng mạch vành mạn, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2, hội thảo cập nhật các khuyến cáo trong và ngoài nước; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai điều trị cá thể hóa, lấy người bệnh làm trung tâm.

Nên phát hiện và kiểm soát bệnh tim mạch trước khi có cơn đau ngực

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đặng Vạn Phước, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, nguyên nhân góp phần gây ra các cơn đau ngực và một số vấn đề về chức năng tim một nửa là do vi tuần hoàn.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đặng Vạn Phước phát biểu tại hội thảo ẢNH: BVCC

“Sự rối loạn chức năng vi tuần hoàn có thể dẫn tới thiếu máu tế bào cơ tim. Do vậy, ngay cả khi kết quả kiểm tra động mạch vành là bình thường, bệnh nhân vẫn có thể bị thiếu máu tế bào cơ tim. Trong đó, đau ngực và khó thở là 2 triệu chứng luôn cần được tầm soát kỹ lưỡng. Để kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh trước khi bắt đầu có cơn đau ngực, bệnh nhân có thể được chỉ định siêu âm tim để phát hiện các rối loạn chức năng tâm thu, tâm trương. Điều này góp phần giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim”, Giáo sư Đặng Vạn Phước cho hay.

Biến chứng do tiểu đường có thể đến rất nhanh

Trong báo cáo “Tiếp cận toàn diện trong điều trị tiểu đường loại 2: Từ khuyến cáo đến Thực hành lâm sàng”, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết TP.HCM, cho biết theo kết quả của một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), có khoảng 828 triệu người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường loại 2 toàn cầu năm 2022; tăng gấp 4 lần so với năm 1990. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ điều trị vẫn ở mức thấp, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Bích Đào báo cáo tại hội thảo ẢNH: BVCC

Từ đó, theo Phó giáo sư Bích Đào, 4 điều cần được thực hiện cùng lúc để kiểm soát tình trạng tiểu đường gồm: Quản lý đường huyết, huyết áp, lipid máu, sử dụng thuốc có lợi cho thận và tim mạch.

“Khi mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, 12,3% bệnh nhân có biến chứng thận mạn. Thời gian phát hiện các biến chứng khác là trong khoảng 3-5,2 năm - ngắn hơn so với những gì chúng ta vẫn nghĩ rất nhiều. Do đó, cần có sự can thiệp sớm hơn để hạn chế biến chứng. Các yếu tố nguy cơ mà ta có thể can thiệp được bao gồm hút thuốc lá và tăng huyết áp - có liên quan tới các biến chứng thận mạn và tim mạch của bệnh tiểu đường”, bác sĩ Bích Đào nhấn mạnh.

Các sai lầm khi đo huyết áp trong điều trị tăng huyết áp

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Chiêu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ chiến lược 5Đ (đo huyết áp, đánh giá toàn diện, điều trị cá thể hóa, đáp ứng điều trị, đầy đủ tuân thủ) trong quản lý tăng huyết áp.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Chiêu chỉ ra những sai lầm khi đo huyết áp trong điều trị tăng huyết áp ẢNH: BVCC

Trong đó, việc đo huyết áp đạt chuẩn là cực kỳ quan trọng trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Bệnh nhân nên có trách nhiệm và ý thức theo dõi sức khỏe huyết áp tại nhà. Các sai lầm khi đo huyết áp tại nhà hoặc phòng khám được bác sĩ chỉ ra như sau:

Nói chuyện có thể làm tăng huyết áp thêm 4-19 mmHg.

Điếu thuốc đầu tiên trong ngày có thể làm chỉ số huyết áp tăng thêm 20 mmHg.

Cánh tay buông thẳng; Sử dụng băng quấn kích thước quá nhỏ có thể làm chỉ số huyết áp tăng thêm 5-20 mmHg.

Chân không đặt lên sàn hoặc ngồi tựa lưng vào ghế có thể làm chỉ số huyết áp tăng thêm 5 mmHg.

Bàng quang đầy nước tiểu có thể làm huyết áp tăng thêm 4-33 mmHg.

Băng quấn bọc ngoài tay áo có thể làm huyết áp tăng thêm 3-5 mmHg.

Uống cà phê trong vòng 30 phút trước khi đo huyết áp; Ngồi chéo chân có thể làm chỉ số huyết áp tăng 3-15 mmHg.

“Kiểm soát huyết áp tích cực không chỉ giúp bệnh nhân tăng huyết áp khỏe mạnh hơn, mà còn hỗ trợ giảm 41% nguy cơ đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường”, bác sĩ Văn Chiêu cho biết.