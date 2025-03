Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những điều sau có thể làm tăng huyết áp

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những biện pháp chủ động phòng ngừa bệnh u não; Nhức đầu thường xuyên cảnh báo bệnh tiềm ẩn nào?; Cơ thể bị ảnh hưởng thế nào khi nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày?...

4 lý do âm thầm gây huyết áp cao mà ít người ngờ tới

Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều người mắc bệnh trong nhiều năm mà không hề nhận ra. Không chỉ di truyền, tuổi tác mà một số thói quen cũng âm thầm làm tăng huyết áp.

Huyết áp cao nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay bệnh thận.

Ăn quá ít trái cây, rau củ sẽ góp phần dẫn đến huyết áp cao và nhiều vấn đề sức khỏe khác Ảnh: AI

Mọi người cần hạn chế những điều sau vì qua thời gian, chúng có thể làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao.

Ăn quá ít trái cây, rau củ. Chế độ ăn thiếu trái cây, rau củ có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến mức huyết áp. Những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, giúp cân bằng mức natri trong cơ thể.

Cụ thể, kali làm giãn nở mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và giảm tác động tiêu cực của natri. Nếu không ăn đủ các thực phẩm giàu kali thì natri có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến huyết áp cao.

Uống dù chỉ một chút rượu bia. Ngay cả khi chỉ uống một lượng nhỏ rượu bia cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Rượu bia làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị huyết áp, làm rối loạn cơ chế điều hòa tự nhiên của cơ thể. Những người đang bị huyết áp cao đều được khuyến nghị cần hạn chế rượu bia.

Cơ thể bị ảnh hưởng thế nào khi nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày?

Dành nhiều giờ mỗi ngày ngồi trước máy tính trở thành điều phổ biến trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Hệ quả là dẫn đến một số vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.

Không chỉ máy tính mà nhìn quá lâu vào màn hình các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng cũng dẫn đến những thay đổi sau trên cơ thể:

Làm việc nhiều giờ liền trên máy tính không chỉ gây khô mắt mà còn có thể gây nhức đầu ẢNH: AI

Hội chứng thị giác máy tính còn được gọi là mỏi mắt do kỹ thuật số. Tình trạng này bao gồm một loạt các vấn đề về liên quan đến mắt như mỏi mắt, nhìn mờ, kể cả nhức đầu do mỏi mắt. Những vấn đề này xuất phát từ các yếu tố như ánh sáng kém, độ chói của màn hình, khoảng cách xem không phù hợp và do có tật khúc xạ nhưng không mang kính.

Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ khuyến nghị để giảm hội chứng thị giác máy tính, mọi người hãy áp dụng quy tắc 20-20-20. Cụ thể, cứ 20 phút nhìn vào màn hình thì hãy nghỉ mắt 20 giây và nhìn vào vật thể cách xa 20 feet, tương đương khoảng 6 mét. Thiết lập không gian làm việc, chẳng hạn như sử dụng màn hình lớn hơn, cỡ chữ lớn hơn, điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp cũng giúp giảm căng mắt.

Việc sử dụng máy tính suốt nhiều giờ cũng gây ra các cơn nhức đầu và đau nửa đầu, thường là do mỏi căng thẳng mắt và tư thế ngồi không đúng. Việc liên tục tập trung vào màn hình có thể khiến các cơ mắt bị mỏi, dẫn đến nhức đầu do căng thẳng.

Nhức đầu thường xuyên cảnh báo bệnh tiềm ẩn nào?

Những cơn nhức đầu kéo dài, tái diễn thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc, học tập và chất lượng sống. Chưa dừng lại ở đó, những cơn nhức đầu này có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Nếu nhức đầu liên quan đến bệnh tiềm ẩn thì các loại thuốc giảm đau thông thường, chẳng hạn như paracetamol, chỉ có tác dụng tạm thời. Cơn nhức đầu sẽ sớm quay lại.

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nhức đầu ẢNH: AI

Để điều trị nhức đầu trong những trường hợp này, bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân gốc rễ. Nhức đầu tái đi tái lại có thể là dấu hiệu của những bệnh sau:

Huyết áp cao. Huyết áp cao thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Điều này là do bệnh hiếm khi có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, một số người bị huyết áp cao có thể gặp phải tình trạng nhức đầu, đặc biệt khi huyết áp đạt mức nguy hiểm.

Những cơn nhức đầu này thường có cảm giác mạch máu đập mạnh, đi kèm chóng mặt hoặc mờ mắt. Huyết áp cao mạn tính có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ và bệnh tim. Do đó, việc theo dõi huyết áp thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh là rất quan trọng với sức khỏe.

Căng thẳng. Căng thẳng là một nguyên nhân phổ biến gây ra nhức đầu dạng căng thẳng. Tình trạng này đặc trưng với cảm giác đau nhức âm ỉ, xuất hiện ở cả hai bên đầu.

Căng thẳng. Căng thẳng là một nguyên nhân phổ biến gây ra nhức đầu dạng căng thẳng. Tình trạng này đặc trưng với cảm giác đau nhức âm ỉ, xuất hiện ở cả hai bên đầu.

Căng thẳng kéo dài có thể khiến cơ bắp bị co cứng, làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn nhức đầu. Việc thực hành các kỹ thuật giảm căng thẳng như thiền, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc có thể giúp giảm nhức đầu do căng thẳng.