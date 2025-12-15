Chuyên gia: 5 loại gia vị khi ăn phở giúp hạ huyết áp cực hay!

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thói quen ngon miệng này không chỉ dừng lại ở hương vị. Một chuyên gia dinh dưỡng đã bất ngờ tiết lộ những lợi ích sức khỏe kỳ diệu mà tô phở quen thuộc mang lại cho bạn!

Tiến sĩ Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, tiết lộ tác dụng hạ huyết áp cực hay của 5 loại gia vị góp mặt vào tô phở buổi sáng của bạn!

Cứ 3 người lớn thì có 1 người bị huyết áp cao - "kẻ giết người thầm lặng" có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù thuốc có tác dụng, nhưng dinh dưỡng, tập thể dục và thậm chí một số loại thảo mộc và gia vị có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Húng quế

5 loại gia vị góp mặt vào tô phở buổi sáng của bạn có tác dụng hạ huyết áp cực hay ẢNH MINH HỌA: AI

Loại rau ăn kèm cùng món phở này chứa các hợp chất có thể giúp giảm huyết áp cao. Húng quế chứa chất chống oxy hóa - eugenol, có tác dụng như một chất ức chế kênh canxi một cách tự nhiên, từ đó giúp hạ huyết áp.

Tỏi

Món tỏi ngâm chua ăn kèm với phở là một trong những nguồn giàu hợp chất chứa lưu huỳnh nhất, bao gồm allicin. Chất này có thể giúp thư giãn mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Một số nghiên cứu còn phát hiện chiết xuất tỏi có thể có tác dụng hạ huyết áp.

Hành tây

Món ăn kèm không thể thiếu của phở này chứa các hợp chất như quercetin và chất chống oxy hóa có thể giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu và giảm viêm. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất hành tây (giàu quercetin) có tác dụng giảm huyết áp đáng kể cho người huyết áp cao. Chỉ cần khoảng 25g hành tây mỗi ngày là đã phát huy tác dụng, theo Healthline.

Hành tây rất giàu flavonoid và polyphenol, chống lại chứng viêm và stress oxy hóa liên quan đến bệnh tim. Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây góp phần mang lại lợi ích cho tim mạch, cải thiện chức năng mạch máu và tuần hoàn.

Gừng

Loại gia vị nấu phở có tác dụng tương tự như chất chẹn kênh canxi và chất ức chế men chuyển (ACE) để điều trị huyết áp cao, bệnh tim mạch và cả bệnh thận. Nó cũng có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn khỏe mạnh, đó là lý do tại sao nhiều người thử dùng gừng để hạ huyết áp.

Quế

Đây là thành phần mạnh mẽ làm tăng hương vị cho món phở. Một số nghiên cứu cho thấy quế làm giãn mạch máu, giảm huyết áp cũng như hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, theo Verywell Health.

Ngoài ra, để gặt hái tối đa lợi ích của tô phở, hãy chọn thịt nạc và gà, thêm nhiều rau giá, giảm bánh phở, hạn chế nêm thêm nước mắm.

Chuyên gia Panoff khuyên cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng, đồng thời thường xuyên theo dõi huyết áp.