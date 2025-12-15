Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia: 5 loại gia vị khi ăn phở giúp hạ huyết áp cực hay!

Thiên Lan
Thiên Lan
15/12/2025 00:09 GMT+7

Đối với nhiều người, không gì tuyệt vời hơn cảm giác được thưởng thức một tô phở nóng hổi, thơm ngon bốc khói vào mỗi buổi sáng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thói quen ngon miệng này không chỉ dừng lại ở hương vị. Một chuyên gia dinh dưỡng đã bất ngờ tiết lộ những lợi ích sức khỏe kỳ diệu mà tô phở quen thuộc mang lại cho bạn!

Tiến sĩ Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, tiết lộ tác dụng hạ huyết áp cực hay của 5 loại gia vị góp mặt vào tô phở buổi sáng của bạn!

Cứ 3 người lớn thì có 1 người bị huyết áp cao - "kẻ giết người thầm lặng" có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù thuốc có tác dụng, nhưng dinh dưỡng, tập thể dục và thậm chí một số loại thảo mộc và gia vị có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Húng quế

Chuyên gia: Sáng nào cũng 1 tô phở, vô tình được bí kíp hạ huyết áp cực hay! - Ảnh 1.

5 loại gia vị góp mặt vào tô phở buổi sáng của bạn có tác dụng hạ huyết áp cực hay

ẢNH MINH HỌA: AI

Loại rau ăn kèm cùng món phở này chứa các hợp chất có thể giúp giảm huyết áp cao. Húng quế chứa chất chống oxy hóa - eugenol, có tác dụng như một chất ức chế kênh canxi một cách tự nhiên, từ đó giúp hạ huyết áp.

Tỏi

Món tỏi ngâm chua ăn kèm với phở là một trong những nguồn giàu hợp chất chứa lưu huỳnh nhất, bao gồm allicin. Chất này có thể giúp thư giãn mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Một số nghiên cứu còn phát hiện chiết xuất tỏi có thể có tác dụng hạ huyết áp.

Hành tây

Món ăn kèm không thể thiếu của phở này chứa các hợp chất như quercetin và chất chống oxy hóa có thể giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu và giảm viêm. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất hành tây (giàu quercetin) có tác dụng giảm huyết áp đáng kể cho người huyết áp cao. Chỉ cần khoảng 25g hành tây mỗi ngày là đã phát huy tác dụng, theo Healthline.

Hành tây rất giàu flavonoid và polyphenol, chống lại chứng viêm và stress oxy hóa liên quan đến bệnh tim. Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây góp phần mang lại lợi ích cho tim mạch, cải thiện chức năng mạch máu và tuần hoàn.

Gừng

Loại gia vị nấu phở có tác dụng tương tự như chất chẹn kênh canxi và chất ức chế men chuyển (ACE) để điều trị huyết áp cao, bệnh tim mạch và cả bệnh thận. Nó cũng có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn khỏe mạnh, đó là lý do tại sao nhiều người thử dùng gừng để hạ huyết áp.

Quế

Đây là thành phần mạnh mẽ làm tăng hương vị cho món phở. Một số nghiên cứu cho thấy quế làm giãn mạch máu, giảm huyết áp cũng như hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, theo Verywell Health.

Ngoài ra, để gặt hái tối đa lợi ích của tô phở, hãy chọn thịt nạc và gà, thêm nhiều rau giá, giảm bánh phở, hạn chế nêm thêm nước mắm.

Chuyên gia Panoff khuyên cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng, đồng thời thường xuyên theo dõi huyết áp.

Tin liên quan

Ăn phở: Nên dùng với giá sống hay giá trụng là tốt nhất?

Ăn phở: Nên dùng với giá sống hay giá trụng là tốt nhất?

Giá được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Thêm giá vào thực đơn sẽ giúp tăng lượng dinh dưỡng hấp thụ, cải thiện sức khỏe đường ruột, giữ huyết áp ở mức bình thường.

Ăn sáng: Bác sĩ chỉ mẹo ăn phở, cơm tấm, bánh mì vừa ngon vừa khỏe

Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Khoa học phát hiện tin cực vui!

Khám phá thêm chủ đề

Hạ huyết áp ăn sáng tô phở huyết áp Húng quế tỏi bệnh tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận