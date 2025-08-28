Ăn phở: Nên dùng với giá sống hay giá trụng là tốt nhất?

Tuy nhiên, khi thêm vào món ăn, một số người thích ăn giá sống trong khi nhiều người khác chỉ ăn được giá trụng chín. Vậy ăn cách nào tốt hơn?

Sau đây, tiến sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Siddhi Camila Lama và chuyên gia dinh dưỡng Jill Corleone (cả hai đều đang làm việc tại Mỹ) sẽ giải thích rõ điều này.

Một số người thích ăn giá sống, trong khi nhiều người khác chỉ ăn được giá trụng chín Ảnh minh họa: AI

Nên ăn giá sống hay giá trụng?

Ăn giá sống thường liên quan đến ngộ độc thực phẩm, và hàng ngàn trường hợp đã được báo cáo, theo trang tin sức khỏe Live Strong.

Giá sống dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn như Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus và Listeria monocytogenes. Điều kiện ẩm ướt, ấm áp nơi trồng giá tạo ra môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh này.

Ăn giá bị nhiễm khuẩn có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau đầu và các triệu chứng đường tiêu hóa, như tiêu chảy. Tuy nhiên, nhiễm trùng do những vi khuẩn này cũng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, như co giật hoặc phụ nữ mang thai có thể sinh non, thậm chí tử vong.

Trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu nên đặc biệt thận trọng khi ăn giá sống, vì nhóm người này dễ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng hơn. Những người thuộc nhóm này tốt nhất chỉ ăn giá đã được nấu chín kỹ.

Trụng chín kỹ giá trong 1 - 2 phút

Rửa sạch có thể không loại bỏ được hết vi khuẩn có hại. Vì vậy, cách dễ nhất để tránh các bệnh do thực phẩm gây ra mà vẫn tận dụng được lợi ích của giá là trụng chín kỹ - tức luộc chín hoàn toàn trong vòng 1 - 2 phút, theo Live Strong.