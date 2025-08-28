Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn phở: Nên dùng với giá sống hay giá trụng là tốt nhất?

Thiên Lan
Thiên Lan
28/08/2025 11:56 GMT+7

Giá được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Thêm giá vào thực đơn sẽ giúp tăng lượng dinh dưỡng hấp thụ, cải thiện sức khỏe đường ruột, giữ huyết áp ở mức bình thường.

Tuy nhiên, khi thêm vào món ăn, một số người thích ăn giá sống trong khi nhiều người khác chỉ ăn được giá trụng chín. Vậy ăn cách nào tốt hơn?

Sau đây, tiến sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Siddhi Camila Lama và chuyên gia dinh dưỡng Jill Corleone (cả hai đều đang làm việc tại Mỹ) sẽ giải thích rõ điều này.

Ăn phở: Nên dùng với giá sống hay giá trụng là tốt nhất? - Ảnh 1.

Một số người thích ăn giá sống, trong khi nhiều người khác chỉ ăn được giá trụng chín

Ảnh minh họa: AI

Nên ăn giá sống hay giá trụng?

Ăn giá sống thường liên quan đến ngộ độc thực phẩm, và hàng ngàn trường hợp đã được báo cáo, theo trang tin sức khỏe Live Strong.

Giá sống dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn như Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus và Listeria monocytogenes. Điều kiện ẩm ướt, ấm áp nơi trồng giá tạo ra môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh này. 

Ăn giá bị nhiễm khuẩn có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau đầu và các triệu chứng đường tiêu hóa, như tiêu chảy. Tuy nhiên, nhiễm trùng do những vi khuẩn này cũng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, như co giật hoặc phụ nữ mang thai có thể sinh non, thậm chí tử vong.

Trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu nên đặc biệt thận trọng khi ăn giá sống, vì nhóm người này dễ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng hơn. Những người thuộc nhóm này tốt nhất chỉ ăn giá đã được nấu chín kỹ.

Trụng chín kỹ giá trong 1 - 2 phút

Rửa sạch có thể không loại bỏ được hết vi khuẩn có hại. Vì vậy, cách dễ nhất để tránh các bệnh do thực phẩm gây ra mà vẫn tận dụng được lợi ích của giá là trụng chín kỹ - tức luộc chín hoàn toàn trong vòng 1 - 2 phút, theo Live Strong.

Tin liên quan

Sáng nào cũng ăn 1 tô phở thơm lừng: Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Sáng nào cũng ăn 1 tô phở thơm lừng: Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phở có thể là một lựa chọn lành mạnh nếu được chế biến đúng cách và lựa chọn nguyên liệu phù hợp.

Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ

Loại rau thêm vào tô phở không ngờ chống ung thư, giảm mỡ máu, ngừa tiểu đường

Khám phá thêm chủ đề

giá Giá sống ăn giá giá trụng ăn phở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận