Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Tỏi có giúp phòng cảm cúm không?

M.Phúc
M.Phúc
02/12/2025 04:02 GMT+7

'Tôi nghe nói tỏi giúp phòng cảm cúm có đúng không? Ăn tỏi thế nào tốt nhất cho sức khỏe, có tác dụng phụ không ạ? Cảm ơn bác sĩ!'. (C.Tài, ở TP.HCM).

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) giải đáp: Tỏi chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học. Thành phần được nhắc tới nhiều nhất là alliin và alliinase - khi tỏi bị đập, băm hoặc cắt, alliinase xúc tác chuyển alliin thành allicin. Allicin là hợp chất lưu huỳnh có mùi đặc trưng và chịu trách nhiệm chính cho các tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và chống oxy hóa được ghi nhận trong thí nghiệm. Ngoài ra, tỏi còn có các vitamin (đặc biệt vitamin C), khoáng chất (selen), polyphenol và các dẫn xuất lưu huỳnh khác - những chất này góp phần điều hòa miễn dịch và giảm viêm.

Bác sĩ 24/7: Tỏi có giúp phòng cảm cúm không? - Ảnh 1.

Tỏi chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học

Ảnh: AI

Về cơ chế tỏi ảnh hưởng tới nhiễm khuẩn, virus đường hô hấp

Tác dụng trực tiếp: Các nghiên cứu ống nghiệm cho thấy allicin có khả năng ức chế sự phát triển của một số tác nhân gây bệnh, bao gồm cả vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, kết quả trong ống nghiệm không đồng nghĩa với hiệu quả tương đương trên cơ thể người, do sự khác biệt lớn về nồng độ hoạt chất, điều kiện môi trường và tính ổn định của allicin. 

Tác dụng điều hòa miễn dịch: Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn bằng cách hỗ trợ các tế bào bảo vệ trong cơ thể hoạt động "nhanh và mạnh" hơn khi gặp vi khuẩn, virus. Nói cách khác, tỏi giúp cơ thể phản ứng tốt hơn khi có mầm bệnh tấn công. 

Tác dụng chống viêm, chống oxy hóa: Tỏi giúp giảm tổn thương mô do phản ứng viêm quá mức.

Một số thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy tiêu thụ tỏi (thường là dạng bổ sung chiết xuất) có thể giảm tần suất hoặc thời gian của cảm lạnh thông thường so với giả dược, nhưng chất lượng các nghiên cứu không đồng nhất, thiết kế khác nhau và kết quả trái chiều. 

Đối với cúm, bằng chứng là rất hạn chế và không đủ để khẳng định tỏi có thể thay thế các biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh như tiêm vaccine. Như vậy, tỏi có thể là một yếu tố hỗ trợ hữu ích trong dự phòng chung, nhưng không phải là biện pháp bảo vệ đặc hiệu hay thay thế cho vaccine và biện pháp y tế.

Cách dùng tỏi tốt nhất

Cách sử dụng tỏi mang lại nhiều lợi ích nhất là ăn tỏi sống hoặc tỏi được đập dập và để khoảng 10-15 phút trước khi chế biến. Khi tép tỏi được nghiền hoặc cắt nhỏ, enzym trong tỏi mới có điều kiện hoạt hóa để tạo ra allicin. Nếu cho tỏi vào nhiệt ngay lập tức, lượng allicin này sẽ giảm đi khá nhiều.

Người có hệ tiêu hóa tốt có thể ăn 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày. Với người dễ bị đầy bụng, có thể trộn tỏi vào món ăn sau khi nấu, hoặc dùng các dạng dễ tiêu hơn như tỏi đen, tỏi ngâm mật ong. Những dạng này vẫn giữ được nhiều chất chống oxy hóa và ít gây kích ứng.

Tỏi nhìn chung lành tính, nhưng nếu dùng không đúng cách hoặc quá nhiều vẫn có thể gây khó chịu. Tác dụng phụ thường gặp nhất là ợ nóng, đau bụng, đầy hơi hoặc hơi thở nặng mùi, đặc biệt khi ăn tỏi sống với số lượng lớn.

- Ảnh 2.

Cách sử dụng tỏi mang lại nhiều lợi ích nhất là ăn tỏi sống hoặc tỏi được đập dập, cắt nhỏ, để khoảng 10-15 phút trước khi chế biến

Ảnh: AI

Ngoài ra, một số nhóm người cần thận trọng hơn khi dùng tỏi:

  • Người có bệnh dạ dày - tá tràng: Tỏi sống có thể gây kích ứng, làm tăng đau rát, đầy hơi hoặc ợ nóng. Nhóm này nên dùng tỏi đã chế biến hoặc dùng lượng nhỏ.
  • Người có cơ địa dị ứng: Một số ít trường hợp có thể bị ngứa, nổi mẩn hoặc kích ứng khi ăn tỏi sống.
  • Trẻ nhỏ: Không nên cho trẻ ăn quá nhiều tỏi sống vì dễ gây đau bụng, khó tiêu.

Dù tỏi tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể dùng "càng nhiều càng tốt"; dùng đúng lượng và phù hợp tình trạng sức khỏe sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần lưu ý tuyệt đối không nên đắp tỏi lên da để trị mụn hoặc trị bệnh theo mẹo truyền miệng, vì tỏi có thể gây bỏng rát và phồng da.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Tin liên quan

Bác sĩ 24/7: Huyết áp bao nhiêu là chuẩn, nam và nữ có khác nhau?

Bác sĩ 24/7: Huyết áp bao nhiêu là chuẩn, nam và nữ có khác nhau?

'Tôi đo huyết áp là 143/91 mmHg, vậy có cao không? Có sự khác nhau về chỉ số huyết áp giữa nam và nữ không ạ? Huyết áp cao có liên quan đến đường huyết không? Cảm ơn bác sĩ!'. (N.Quyên, ở TP.HCM).

Bác sĩ 24/7: Ăn trứng lòng đào mỗi ngày có tốt?

Bác sĩ 24/7: Nổi mề đay ngứa ngáy khó chịu, có cần xét nghiệm tìm nguyên nhân?

Khám phá thêm chủ đề

Cảm cúm ăn tỏi tỏi sống Cách dùng tỏi tốt nhất đắp tỏi lên da Bác sĩ 24/7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận