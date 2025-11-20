Bác sĩ 24/7: Nổi mề đay ngứa ngáy khó chịu, có cần xét nghiệm tìm nguyên nhân?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nội tổng quát, Trung tâm Y khoa Diag (TP.HCM), giải đáp: Nổi mề đay (urticaria) là phản ứng trên da đặc trưng bởi sự xuất hiện thoáng qua của các sẩn phù hoặc phù mạch. Tình trạng này xảy ra do dưỡng bào giải phóng histamine và các chất trung gian gây giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch và phù mô kẽ.

Sẩn phù thường nổi gồ trên da, màu hồng hoặc trắng, ngứa nhiều, kích thước thay đổi, biến mất trong vòng dưới 24 giờ và không để lại dấu vết. Phù mạch có thể đi kèm, xuất hiện sâu hơn dưới da, ít ngứa nhưng gây cảm giác căng tức và thường kéo dài 24-72 giờ.

Không phải trường hợp nổi mề đay nào cũng cần xét nghiệm. Khoảng 50% ca mề đay mạn tính không tìm được nguyên nhân Ảnh: Q.T

Phân loại nổi mề đay

Mề đay cấp (Acute urticaria). Kéo dài khoảng 6 tuần. Thường liên quan nhiễm trùng, thức ăn, thuốc hoặc phản ứng dị ứng cấp.

Mề đay mạn tính (Chronic urticaria). Kéo dài khoảng 6 tuần, gồm 2 nhóm là mề đay mạn tính tự phát (CSU) và mề đay mạn tính do yếu tố kích phát (CIndU) như nóng, lạnh, áp lực, ánh sáng, rung, cholinergic…

Cách hạn chế tái phát

Tùy cơ địa, người bệnh nên hạn chế các yếu tố có thể kích hoạt triệu chứng như rượu bia, hải sản, thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, stress, một số thuốc hoặc tiếp xúc áp lực vật lý lên da.

Về xét nghiệm

Không phải trường hợp nổi mề đay nào cũng cần xét nghiệm. Khoảng 50% ca mề đay mạn tính không tìm được nguyên nhân, được xếp vào nhóm mề đay mạn tính tự phát.

Với tình trạng của bạn, tái diễn, từng đợt, tự hết và không kèm dấu hiệu cảnh báo như phù lưỡi, khó thở, có thể nghĩ nhiều đến mề đay mạn tính tự phát. Bạn nên khám chuyên khoa da liễu hoặc dị ứng để được đánh giá và cân nhắc xét nghiệm khi cần thiết, tránh tự dùng thuốc kéo dài