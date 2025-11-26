Bác sĩ 24/7: Huyết áp bao nhiêu là chuẩn, nam và nữ có khác nhau?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Minh Sơn, Hệ thống y tế 315 (TP.HCM) giải đáp: Theo phân hội Tăng huyết áp - Hội Tim mạch học Việt nam, định nghĩa tăng huyết áp khi:

Huyết áp đo tại phòng khám ≥ 140/90 mmHg.

Huyết áp tự đo tại nhà ≥ 135/85 mmHg.

Huyết áp trung bình 24 giờ ≥ 130/80 mmHg.

Với thông tin chị Quyên cung cấp thì chị có thể bị bệnh tăng huyết áp. Chị nên đến bệnh viện, phòng khám uy tín để được thăm khám, đánh giá nguy cơ, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị.

Cũng theo phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, huyết áp bình thường khi huyết áp tâm thu 120 mmHg và huyết áp tâm trương 70 mmHg.

Không có khái niệm "huyết áp chuẩn" cho tất cả mọi người Ảnh: AI

Huyết áp chuẩn là bao nhiêu?

Theo bác sĩ Sơn, huyết áp bao nhiêu là phù hợp, an toàn cho sức khỏe? Câu trả lời rất khó vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, cơ địa, thói quen sinh hoạt, thể dục… Ví dụ ở mức huyết áp 110/60 mmHg, có người thấy khỏe có người lại thấy dễ bị choáng váng xây xẩm. Cho nên không có khái niệm "huyết áp chuẩn" cho tất cả mọi người, mỗi người sẽ có mức huyết áp chuẩn riêng của mình. Nhìn chung, bỏ qua yếu tố tuổi tác, bác sĩ khuyến cáo nên giữ mức huyết áp tâm thu loanh quanh 110-120 mmHg, huyết áp tâm trương 60-70 mmHg thì có thể gọi là "chuẩn".

Còn về huyết áp sinh lý (khi không mắc bệnh tăng huyết áp) sẽ có chút khác biệt theo tuổi và giới. Càng lớn tuổi huyết áp sẽ càng cao nhưng vẫn trong ngưỡng bình thường. Ở độ tuổi trước 50, huyết áp của nam có xu hướng cao hơn nữ 5-10 mmHg. Ở độ tuổi sau 50, huyết áp của nữ lại có xu hướng cao hơn nam.

Huyết áp cao có liên quan đến đường huyết?

Bác sĩ Sơn cho biết, huyết áp cao (bệnh tăng huyết áp) và đường huyết cao (bệnh tiểu đường) là 2 vấn đề sức khỏe riêng biệt, có cơ chế gây bệnh khác nhau. Bệnh tăng huyết áp là bệnh lý về mạch máu, còn bệnh tiểu đường là bệnh lý về chuyển hóa. Bệnh tăng huyết áp không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường mà chỉ là yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh tiểu đường mà thôi.

Thực tế, vài nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tăng huyết áp hay tiểu đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh còn lại tăng gấp 2 lần so với người bình thường. Lý do, khi mắc bệnh tăng huyết áp các thay đổi trong cơ thể về lâu dài sẽ tạo điều kiện phát triển bệnh tiểu đường. Vì vậy tăng huyết áp được xem là 1 yếu tố nguy cơ độc lập gây mắc bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, bệnh tăng huyết áp và tiểu đường có chung yếu tố nguy cơ gây bệnh, đó là:

Béo phì.

Hút thuốc lá.

Ít vận động.

Uống nhiều rượu, bia.

Rối loạn mỡ máu.

Khi có những yếu tố nguy cơ kể trên thì chúng ta sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch (cụ thể là tăng huyết áp) và tiểu đường. Vì có chung yếu tố nguy cơ nên thực tế chúng ta rất dễ bắt gặp người bệnh mắc đồng thời 2 bệnh, và cho rằng bệnh này gây ra bệnh kia.

Tóm lại, huyết áp cao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đường huyết cao. Nhưng khi chúng ta bị huyết áp cao sẽ làm gia tăng nguy cơ bị đường huyết cao trong tương lai, và ngược lại, đặc biệt khi có kèm các yếu tố nguy cơ kể trên.