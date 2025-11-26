Bác sĩ: Uống rượu vang đỏ mỗi ngày có tốt cho tim mạch?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, bệnh mạch vành là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới, chủ yếu do quá trình C bắt nguồn từ stress oxy hóa và viêm mạn tính. Các yếu tố như hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, béo phì, ít vận động và di truyền đều góp phần làm tăng nguy cơ tim mạch.

Trong bối cảnh đó, nhiều dữ liệu khoa học cho thấy tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải có mối liên hệ tỷ lệ nghịch với nguy cơ bệnh mạch vành. Đặc biệt, rượu vang đỏ - một loại đồ uống đã được sử dụng qua hàng thế kỷ được báo cáo là mang lại lợi ích tim mạch nổi bật hơn các loại đồ uống có cồn khác.

Tác dụng có lợi này được cho là bắt nguồn từ sự kết hợp giữa ethanol và các hợp chất polyphenol phong phú trong rượu vang đỏ, bao gồm resveratrol, catechin, epicatechin, quercetin và anthocyanin. Trong đó, resveratrol được xem là hợp chất nổi bật nhất nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh, cùng khả năng cải thiện lipid máu, giảm kháng insulin và hạn chế stress oxy hóa LDL-C. Những cơ chế này góp phần làm giảm tiến trình xơ vữa mạch máu và nguy cơ bệnh mạch vành.

Polyphenol - nhóm hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, được xem là đóng vai trò quan trọng trong tác dụng bảo vệ tim mạch. Các polyphenol trong rượu vang gồm hai nhóm chính: không phải flavonoid và flavonoid, mỗi nhóm lại bao gồm nhiều phân lớp với đặc điểm và hoạt tính sinh học khác nhau.

Rượu vang đỏ có nhiều lợi ích cho tim mạch nếu sử dụng lượng vừa ẢNH MINH HỌA: AI

Vì sao uống rượu vang có lợi cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu dịch tễ và phân tích tổng hợp cho thấy uống rượu vang đỏ ở mức độ nhẹ - vừa phải có tác dụng bảo vệ tim mạch. Những cơ chế chính gồm Uống rượu vang đỏ giúp tăng HDL-C - "cholesterol tốt", giảm LDL-C - "cholesterol xấu"

Uống rượu vang đỏ vừa phải cho thấy tác dụng cải thiện tín hiệu insulin, giảm đường huyết. Bên cạnh đó, polyphenol trong rượu vang đỏ có khả năng giảm oxy hóa LDL - yếu tố quan trọng trong xơ vữa động mạch. Tăng nồng độ NO, cải thiện chức năng nội mô. Rượu vang đỏ làm tăng thời gian oxy hóa LDL nhiều hơn so với đồ uống có cồn không chứa polyphenol. Các hợp chất như quercetin giúp giảm LDL bị oxy hóa và hạn chế tổn thương do bữa ăn nhiều chất béo.

"Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng liều lượng sử dụng khuyến cáo khoảng 2 đơn vị cồn/ngày ở nam, dưới 1 đơn vị cồn/ngày ở nữ và người nhẹ cân (1 đơn vị cồn 150 ml rượu vang 12% cồn)", bác sĩ Hằng khuyến cáo.