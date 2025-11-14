Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngủ trưa bao lâu là tốt cho não và tim mạch?

Lê Cầm
Lê Cầm
14/11/2025 10:15 GMT+7

Giấc ngủ trưa giúp nhiều người cảm thấy thoải mái, hồi phục năng lượng sau một buổi sáng làm việc. Tuy nhiên thời lượng giấc ngủ buổi trưa nên duy trì trong bao lâu để tốt cho sức khỏe và không ảnh hưởng giấc ngủ ban đêm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, đối với nhiều người trưởng thành, ngủ trưa có thể giúp duy trì sự tỉnh táo hoặc khắc phục tình trạng mệt mỏi ban ngày. Giấc ngủ trưa có thể ngắn (15 đến 30 phút) hoặc dài hơn; cả giấc ngủ ngắn và dài đều có thể giúp tăng sự tỉnh táo và hữu ích. Nhưng nếu kéo dài hơn có thể gây ra hậu quả vào ban đêm.

Thời lượng giấc ngủ

Ngủ trưa ngắn (15-20 phút): Đối với hầu hết mọi người, tốt nhất là ngủ trưa dưới một tiếng. Nếu bạn có thể ngủ trưa ngắn trong 15 hoặc 20 phút thì càng tốt. 

Ngủ trưa phục hồi (20-60 phút): Nếu bạn không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước, một giấc ngủ trưa dài hơn một chút có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo để vượt qua ngày mới. Tuy nhiên, đừng nên để nó trở thành thói quen.

Ngủ trưa kéo dài (trên 60 phút): Trong một số trường hợp hiếm gặp, chẳng hạn như khi bạn được chẩn đoán mắc chứng ngủ rũ, ngủ trưa có thể là cần thiết và thậm chí là một phần của quá trình điều trị. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, ngủ trưa quá 60 phút có thể gây rối loạn giấc ngủ ban đêm.

Ngủ trưa bao lâu là tốt cho não và tim mạch?- Ảnh 1.

Một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng có thể tăng cường hiệu suất làm việc

Ảnh minh họa: AI

Cần lưu ý rằng giấc ngủ sẽ sâu hơn khi bạn ngủ lâu hơn, đạt đến trạng thái sâu nhất (giấc ngủ sóng chậm) trong khoảng 1 giờ, hoặc trường hợp bạn bị thiếu ngủ và nhanh chóng rơi vào trạng thái sâu giấc khi ngủ trưa. Thức dậy sau giấc ngủ sâu có thể gây trì trệ, uể oải và thực sự làm tình trạng buồn ngủ trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn chung, thời lượng ngủ trưa tốt nhất cho người lớn là khoảng 20 phút và không quá 30 phút. Ngủ 20 phút cho phép người ngủ trưa có một chút giấc ngủ nông để tăng cường sự tỉnh táo mà không rơi vào giấc ngủ sâu.

Thời điểm ngủ trưa cũng quan trọng như độ dài giấc ngủ trưa. Tốt nhất là nên ngủ trưa sớm hơn vào buổi chiều, khoảng trước 14 hoặc 15 giờ. Ngủ trưa muộn hơn có thể khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm.

Lợi ích giấc ngủ trưa

Một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng có thể tăng cường hiệu suất làm việc (cải thiện trí nhớ, tư duy logic...).  Hiệu suất thể chất cũng có thể cải thiện sau khi ngủ trưa. Một nghiên cứu quan sát cho thấy ngủ trưa một hoặc 2 lần một tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch (đau tim, đột quỵ, bệnh tim); giảm tác động của việc thiếu ngủ (giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ thống miễn dịch ở người bị thiếu ngủ vào đêm hôm trước).

Bên cạnh đó, lợi ích của ngủ trưa thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ vỡ động mạch của người được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch. 

Một số tác động tiêu cực của ngủ trưa

  • Ngủ trưa hơn 90 phút có liên quan đến huyết áp cao ở phụ nữ trung niên và lớn tuổi.
  • Ngủ trưa hơn 30 phút có liên quan đến tần suất mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn ở người lớn tuổi.
  • Ngủ trưa hơn 60 phút mỗi ngày có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tin liên quan

Bác sĩ: Ngủ trưa bao nhiêu là 'quá liều' - lợi bất cập hại?

Bác sĩ: Ngủ trưa bao nhiêu là 'quá liều' - lợi bất cập hại?

Giấc ngủ trưa giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và năng suất. Tuy nhiên, ngủ không đúng cách có thể gây hại hơn là lợi.

Khám phá thêm chủ đề

Ngủ trưa Giấc ngủ Tim mạch huyết ap tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận