Ngủ trưa bao lâu là tốt cho não và tim mạch?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, đối với nhiều người trưởng thành, ngủ trưa có thể giúp duy trì sự tỉnh táo hoặc khắc phục tình trạng mệt mỏi ban ngày. Giấc ngủ trưa có thể ngắn (15 đến 30 phút) hoặc dài hơn; cả giấc ngủ ngắn và dài đều có thể giúp tăng sự tỉnh táo và hữu ích. Nhưng nếu kéo dài hơn có thể gây ra hậu quả vào ban đêm.

Thời lượng giấc ngủ

Ngủ trưa ngắn (15-20 phút): Đối với hầu hết mọi người, tốt nhất là ngủ trưa dưới một tiếng. Nếu bạn có thể ngủ trưa ngắn trong 15 hoặc 20 phút thì càng tốt.

Ngủ trưa phục hồi (20-60 phút): Nếu bạn không ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước, một giấc ngủ trưa dài hơn một chút có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo để vượt qua ngày mới. Tuy nhiên, đừng nên để nó trở thành thói quen.

Ngủ trưa kéo dài (trên 60 phút): Trong một số trường hợp hiếm gặp, chẳng hạn như khi bạn được chẩn đoán mắc chứng ngủ rũ, ngủ trưa có thể là cần thiết và thậm chí là một phần của quá trình điều trị. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, ngủ trưa quá 60 phút có thể gây rối loạn giấc ngủ ban đêm.

Một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng có thể tăng cường hiệu suất làm việc Ảnh minh họa: AI

Cần lưu ý rằng giấc ngủ sẽ sâu hơn khi bạn ngủ lâu hơn, đạt đến trạng thái sâu nhất (giấc ngủ sóng chậm) trong khoảng 1 giờ, hoặc trường hợp bạn bị thiếu ngủ và nhanh chóng rơi vào trạng thái sâu giấc khi ngủ trưa. Thức dậy sau giấc ngủ sâu có thể gây trì trệ, uể oải và thực sự làm tình trạng buồn ngủ trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn chung, thời lượng ngủ trưa tốt nhất cho người lớn là khoảng 20 phút và không quá 30 phút. Ngủ 20 phút cho phép người ngủ trưa có một chút giấc ngủ nông để tăng cường sự tỉnh táo mà không rơi vào giấc ngủ sâu.

Thời điểm ngủ trưa cũng quan trọng như độ dài giấc ngủ trưa. Tốt nhất là nên ngủ trưa sớm hơn vào buổi chiều, khoảng trước 14 hoặc 15 giờ. Ngủ trưa muộn hơn có thể khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm.

Lợi ích giấc ngủ trưa

Một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng có thể tăng cường hiệu suất làm việc (cải thiện trí nhớ, tư duy logic...). Hiệu suất thể chất cũng có thể cải thiện sau khi ngủ trưa. Một nghiên cứu quan sát cho thấy ngủ trưa một hoặc 2 lần một tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch (đau tim, đột quỵ, bệnh tim); giảm tác động của việc thiếu ngủ (giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ thống miễn dịch ở người bị thiếu ngủ vào đêm hôm trước).

Bên cạnh đó, lợi ích của ngủ trưa thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ vỡ động mạch của người được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch.

Một số tác động tiêu cực của ngủ trưa