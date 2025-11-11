Thời điểm ăn tỏi tốt nhất

Ăn tỏi khi bụng đói giúp tăng cường miễn dịch

Tỏi chứa nhiều hợp chất sinh học, đặc biệt là allicin - được tạo ra khi đập dập hoặc băm nhỏ tỏi. Allicin đã được chứng minh là giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch như đại thực bào, lympho..., những thành phần quan trọng giúp cơ thể chống lại mầm bệnh.

Một số nghiên cứu cho thấy ăn tỏi khi bụng đói có thể làm tăng tác dụng điều hòa miễn dịch này. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn tỏi cùng bữa ăn để hỗ trợ hệ miễn dịch tốt hơn, theo Verywell Health (Mỹ).

Ăn tỏi vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp cơ thể hấp thu tốt hơn ẢNH: AI

Ăn buổi sáng tốt cho tim mạch

Tỏi có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch.

Điều hòa huyết áp: Các hợp chất như allicin và ajoene trong tỏi giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu.

Giảm cholesterol: Tỏi có thể giúp điều chỉnh nồng độ mỡ trong máu, từ đó giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Chống oxy hóa: Tỏi giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm - 2 yếu tố góp phần gây bệnh tim mạch.

Hạn chế xơ vữa động mạch: Có nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giúp làm chậm hoặc ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Theo đó, ăn tỏi vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, phát huy tối đa tác dụng của các dưỡng chất và chất chống oxy hóa có trong tỏi.

Giảm viêm và hỗ trợ giấc ngủ

Tỏi chứa các hợp chất có tác dụng kháng viêm tự nhiên, giúp giảm tình trạng viêm liên quan đến nhiều bệnh như viêm khớp hay một số loại ung thư.

Tác dụng kháng viêm của tỏi phát huy ở mọi thời điểm sử dụng trong ngày, tuy nhiên, ăn khi bụng đói vào buổi sáng được cho là mang lại hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, dùng tỏi vào buổi tối cũng có thể giúp giảm viêm trong lúc ngủ và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Tỏi có tác dụng rõ rệt trong việc cải thiện tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hoạt động như một prebiotic, giúp nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột.

Nhờ chứa allicin, tỏi còn có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, thúc đẩy vi khuẩn có lợi và tăng tiết enzym tiêu hóa, giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Do đó, thêm tỏi vào các món ăn hằng ngày không chỉ tăng hương vị mà sẽ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Một số lưu ý khi ăn tỏi

Tỏi có thể gây hôi miệng, mùi cơ thể, khó chịu ở bụng, đầy hơi hoặc buồn nôn.

Những người sau nên hạn chế hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng tỏi thường xuyên hoặc dùng liều cao: