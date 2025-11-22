Phát hiện này cho thấy sự khác biệt sinh học rõ rệt giữa 2 giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chế độ tập luyện cá nhân hóa, theo Times of India (Ấn Độ).

Vì sao nam giới cần tập nhiều hơn?

Công trình được công bố trên tạp chí Nature Cardiovascular Research (Anh), theo dõi hơn 85.000 người trưởng thành cho thấy, phụ nữ tập thể dục khoảng 4 giờ mỗi tuần có thể giảm gần 30% nguy cơ mắc bệnh mạch vành; trong khi nam giới cần tập đến 9 giờ mỗi tuần mới đạt được hiệu quả tương tự.

Tìm ra lý do tại sao nam giới cần tập thể dục nhiều hơn phụ nữ Ảnh: AI

Nói cách khác, để có cùng lợi ích cho sức khỏe tim mạch, nam giới phải tập luyện gần gấp đôi thời gian so với phụ nữ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù phụ nữ nhìn chung tập thể dục ít hơn nam giới và cũng ít người đạt được mức khuyến nghị, song ngay cả trong nhóm đã mắc bệnh tim, những phụ nữ duy trì thói quen tập luyện đều đặn có thể giảm nguy cơ tử vong tới 70%, trong khi nam giới chỉ giảm khoảng 20%.

Để lý giải sự khác biệt này, các nhà sinh học cho rằng hormone estrogen đóng vai trò bảo vệ đặc biệt đối với tim mạch của phụ nữ. Estrogen giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn và duy trì mức cholesterol có lợi trong quá trình vận động. Bên cạnh đó, cấu trúc cơ của phụ nữ thiên về sức bền, nên họ phù hợp hơn với các bài tập cường độ vừa và kéo dài.

Ngược lại, nam giới sở hữu nhiều sợi cơ co rút nhanh hơn, thích hợp với các động tác mạnh, ngắn. Vì vậy, khi tập ở cường độ vừa, hiệu quả bảo vệ tim của họ không cao bằng, buộc phải tăng thời gian hoặc cường độ tập luyện để đạt kết quả tương tự phụ nữ.

Nên đạt ít nhất 150 phút tập thể dục mỗi tuần

Từ nghiên cứu trên, có thể hiểu rằng nam giới nên duy trì khoảng 9 giờ/tuần tập luyện cường độ vừa hoặc mạnh như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe hoặc bơi lội. Việc thêm 2 buổi tập thuộc nhóm tăng cường sức mạnh mỗi tuần cũng giúp tăng lợi ích tim mạch.

Trong khi đó, phụ nữ cần khoảng 4 giờ/tuần để tập các bài tập tương tự cũng đủ giúp giảm mạnh nguy cơ bệnh tim. Dù vậy, cả nam và nữ đều nên đạt ít nhất 150 phút tập thể dục mỗi tuần để duy trì sức khỏe tim và toàn thân.