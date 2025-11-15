Muốn tim, phổi khỏe, tập thể dục thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?

Huyết áp có xu hướng tăng cao vào buổi sáng. Điều này có nghĩa là với một số người, hệ tim mạch buổi sáng sẽ chịu áp lực nhiều hơn. Do đó, nếu tập cường độ cao ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị hen suyễn nên ưu tiên chọn giờ tập mà cơ thể cảm thấy thở dễ và thoải mái nhất ẢNH: AI

Về hô hấp, một số nghiên cứu cho thấy phổi của chúng ta hoạt động tốt nhất vào khoảng trưa và chiều. Nói cách khác, khả năng hít thở sâu và trao đổi ô xy của phổi thường cao hơn trong khung giờ này. Do đó, khi tập vào buổi trưa hoặc buổi chiều, cảm giác thở sẽ thông thoáng và dễ chịu hơn so với sáng sớm.

Tuy nhiên, tập buổi sáng cũng có nhiều lợi thế. Buổi sáng thuận tiện để duy trì thói quen. Tập sáng giúp ổn định huyết áp 24 giờ sau đó và điều hòa nhịp sinh học.

Vì huyết áp buổi sáng thường cao hơn nên người huyết cao áp hoặc có nguy cơ tim mạch nên khởi động kỹ, tăng dần cường độ vận động. Họ cần tránh đột ngột lao vào các bài tập nặng ngay khi thức dậy.

Mỡ máu cao ăn yến mạch hay gạo lứt đem lại hiệu quả hơn?

Tập chiều, tối giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết

Trong khi đó, một số tổng hợp nghiên cứu gần đây cũng cho thấy tập vào buổi chiều hoặc tối có thể giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết tốt hơn. Tuy nhiên, hiệu quả này có thể khác nhau tùy từng người và mục tiêu tập luyện.

Ngoài ra, phổi của chúng ta thường hoạt động tốt nhất vào buổi trưa chiều. Do đó, tập trong khung giờ này, người tập có thể cảm thấy dễ thở, dẻo dai và ít mệt hơn khi chạy, đạp xe hay tập các bài cường độ cao.

Nhìn chung, tùy vào cơ địa, sở thích và điều kiện cá nhân của từng người mà sẽ xác định thời điểm tập luyện tốt nhất cho tim, phổi. Với người khỏe mạnh và không có bệnh nền thì thời điểm tập tốt nhất là lúc họ có thể duy trì thói quen tập đều đặn.

Với người huyết áp cao, tập buổi chiều tối có thể mang hiệu quả kiểm soát huyết áp tốt hơn. Nếu buổi sáng là thời điểm tập luyện yêu thích thì họ cần khởi động kỹ, tránh tập cường độ cao một cách đột ngột, cân nhắc dùng thuốc đúng giờ theo tư vấn bác sĩ để kiểm soát huyết áp buổi sáng. Những cách này sẽ giúp giảm rủi ro do huyết áp dễ tăng cao vào buổi sáng.

Trong trường hợp có hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), họ nên chọn giờ tập dựa theo triệu chứng. Cụ thể, ở người khỏe mạnh, phổi thường hoạt động tốt nhất vào buổi trưa hoặc chiều, nên khi tập lúc này, họ thường cảm thấy dễ thở hơn. Tuy nhiên, với người bị hen hoặc COPD, mức độ hoạt động của phổi có thể không theo quy luật trên. Một số người thậm chí thấy thở khó hơn vào buổi chiều.

Vì vậy, cách tốt nhất là hãy ghi lại thời điểm trong ngày mà người bệnh cảm thấy khó thở hoặc khò khè và xác định khung giờ nào cơ thể dễ chịu. Hãy ưu tiên chọn giờ tập mà cơ thể cảm thấy thở dễ và thoải mái nhất. Nếu bác sĩ có kê thuốc giãn phế quản thì có thể hãy dùng trước khi tập theo đúng hướng dẫn. Bằng cách này, người bệnh vừa giữ được nhịp tập đều đặn, vừa bảo vệ được phổi và tránh khó thở khi vận động, theo Healthline.