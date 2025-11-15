Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Muốn tim, phổi khỏe, tập thể dục thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/11/2025 06:15 GMT+7

Tập thể dục là một trong những thói quen quan trọng nhất để duy trì sức khỏe tim và phổi. Lựa chọn thời điểm tập phù hợp có thể giúp giảm gánh nặng cho tim, tối ưu hóa lượng ô xy phổi hấp thụ và cải thiện sức bền.

Huyết áp có xu hướng tăng cao vào buổi sáng. Điều này có nghĩa là với một số người, hệ tim mạch buổi sáng sẽ chịu áp lực nhiều hơn. Do đó, nếu tập cường độ cao ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Muốn tim, phổi khỏe, tập thể dục thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?- Ảnh 1.

Người bị hen suyễn nên ưu tiên chọn giờ tập mà cơ thể cảm thấy thở dễ và thoải mái nhất

ẢNH: AI

Về hô hấp, một số nghiên cứu cho thấy phổi của chúng ta hoạt động tốt nhất vào khoảng trưa và chiều. Nói cách khác, khả năng hít thở sâu và trao đổi ô xy của phổi thường cao hơn trong khung giờ này. Do đó, khi tập vào buổi trưa hoặc buổi chiều, cảm giác thở sẽ thông thoáng và dễ chịu hơn so với sáng sớm.

Tuy nhiên, tập buổi sáng cũng có nhiều lợi thế. Buổi sáng thuận tiện để duy trì thói quen. Tập sáng giúp ổn định huyết áp 24 giờ sau đó và điều hòa nhịp sinh học.

Vì huyết áp buổi sáng thường cao hơn nên người huyết cao áp hoặc có nguy cơ tim mạch nên khởi động kỹ, tăng dần cường độ vận động. Họ cần tránh đột ngột lao vào các bài tập nặng ngay khi thức dậy.

Mỡ máu cao ăn yến mạch hay gạo lứt đem lại hiệu quả hơn?

Tập chiều, tối giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết 

Trong khi đó, một số tổng hợp nghiên cứu gần đây cũng cho thấy tập vào buổi chiều hoặc tối có thể giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết tốt hơn. Tuy nhiên, hiệu quả này có thể khác nhau tùy từng người và mục tiêu tập luyện.

Ngoài ra, phổi của chúng ta thường hoạt động tốt nhất vào buổi trưa chiều. Do đó, tập trong khung giờ này, người tập có thể cảm thấy dễ thở, dẻo dai và ít mệt hơn khi chạy, đạp xe hay tập các bài cường độ cao.

Nhìn chung, tùy vào cơ địa, sở thích và điều kiện cá nhân của từng người mà sẽ xác định thời điểm tập luyện tốt nhất cho tim, phổi. Với người khỏe mạnh và không có bệnh nền thì thời điểm tập tốt nhất là lúc họ có thể duy trì thói quen tập đều đặn.

Với người huyết áp cao, tập buổi chiều tối có thể mang hiệu quả kiểm soát huyết áp tốt hơn. Nếu buổi sáng là thời điểm tập luyện yêu thích thì họ cần khởi động kỹ, tránh tập cường độ cao một cách đột ngột, cân nhắc dùng thuốc đúng giờ theo tư vấn bác sĩ để kiểm soát huyết áp buổi sáng. Những cách này sẽ giúp giảm rủi ro do huyết áp dễ tăng cao vào buổi sáng.

Trong trường hợp có hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), họ nên chọn giờ tập dựa theo triệu chứng. Cụ thể, ở người khỏe mạnh, phổi thường hoạt động tốt nhất vào buổi trưa hoặc chiều, nên khi tập lúc này, họ thường cảm thấy dễ thở hơn. Tuy nhiên, với người bị hen hoặc COPD, mức độ hoạt động của phổi có thể không theo quy luật trên. Một số người thậm chí thấy thở khó hơn vào buổi chiều.

Vì vậy, cách tốt nhất là hãy ghi lại thời điểm trong ngày mà người bệnh cảm thấy khó thở hoặc khò khè và xác định khung giờ nào cơ thể dễ chịu. Hãy ưu tiên chọn giờ tập mà cơ thể cảm thấy thở dễ và thoải mái nhất. Nếu bác sĩ có kê thuốc giãn phế quản thì có thể hãy dùng trước khi tập theo đúng hướng dẫn. Bằng cách này, người bệnh vừa giữ được nhịp tập đều đặn, vừa bảo vệ được phổi và tránh khó thở khi vận động, theo Healthline.

Tin liên quan

4 sai lầm khi tập thể dục buổi sáng khiến cơ thể nhanh kiệt sức

4 sai lầm khi tập thể dục buổi sáng khiến cơ thể nhanh kiệt sức

Tập thể dục buổi sáng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, giúp cơ thể tỉnh táo, thúc đẩy giảm cân và cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, không ít người tập vào sáng sớm lại cảm thấy mau mệt và nhanh mất sức.

Khám phá thêm chủ đề

phổi Huyết áp cao bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hen suyễn Tim Tập thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận