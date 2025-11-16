4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch cần có trong bếp

Thay thế các chất béo có hại, chẳng hạn mỡ động vật, bằng các chất béo có lợi từ 4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch, giúp cải thiện chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol "xấu" LDL và giảm viêm, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Dầu hướng dương có tác dụng giảm cholesterol có hại và nguy cơ xơ vữa động mạch ẢNH: AI

4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch mà mỗi nhà nên có trong bếp, gồm:

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất được chiết xuất từ trái ô liu bằng phương pháp ép lạnh, giữ lại nhiều hợp chất sinh học có lợi như polyphenol.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ dầu ô liu, đặc biệt loại nguyên chất, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMC Medicine phát hiện dùng dầu ô liu sẽ cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch như béo phì và huyết áp cao.

Dầu ô liu nguyên chất chứa a xít oleic, một loại a xít béo có lợi giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Ngoài ra, chất chống ô xy hóa mạnh polyphenol trong dầu ô liu có tác dụng bảo vệ nội mạc mạch máu.

Dầu ô liu nguyên chất thường dùng để trộn salad, nấu ở nhiệt độ thấp đến vừa hoặc rưới lên món ăn sau khi nấu. Các chuyên gia khuyến cáo nên thay thế một phần mỡ động vật bằng dầu ô liu nguyên chất.

Dầu cải

Dầu cải được làm từ hạt cải, có hàm lượng chất béo có lợi khá cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu cải giúp cải thiện các chỉ số tim mạch, đồng thời góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Dầu cải có thể được dùng cho xào, nướng ở nhiệt độ vừa hoặc trộn salad. Khi mua, mọi người nên chọn loại dầu cải ép lạnh hoặc ít tinh luyện.

Dầu hướng dương

Dầu hướng dương có hàm lượng a xít oleic cao là loại có tỷ lệ a xít oleic từ 75% trở lên. A xít oleic là một chất béo không bão hòa đơn.

Loại a xít béo này khi vào cơ thể sẽ làm thay đổi thành phần lipoprotein trong máu theo hướng có lợi. Lipoprotein có chức năng vận chuyển cholesterol và chất béo trung tính trong máu đến các tế bào trong cơ thể. Hệ quả là giảm cholesterol có hại và giảm nguy cơ xơ vữa.

Dầu bơ

Dầu bơ được làm từ phần thịt của trái bơ. Loại dầu này càng ngày được ưa chuộng vì hàm lượng chất béo có lợi cao và ổn định khi nấu ở nhiệt độ cao. Các dưỡng chất trong dầu bơ có thể giúp giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Không những vậy, dầu bơ còn giàu a xít oleic và vitamin E. Dầu bơ có điểm bốc khói cao nên phù hợp dùng để nướng, áp chảo hay xào nhiệt cao, theo Eating Well.