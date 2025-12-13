Mỗi sáng 1 ly nước chanh: Điều bất ngờ xảy ra cho huyết áp và nguy cơ đột quỵ!

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Jonathan Purtell, đang làm việc tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), chia sẻ những những tác động tuyệt vời của ly nước chanh mỗi sáng đối với cơ thể và lời khuyên quan trọng khi sử dụng nước chanh, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh là nguồn phong phú vitamin C và folate. Cả hai đều nổi tiếng với khả năng tăng cường hệ miễn dịch, bằng cách kiểm soát căng thẳng oxy hóa, kháng viêm và hỗ trợ các phản ứng miễn dịch.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Trong số các yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, chế độ ăn uống là nguyên nhân lớn nhất. Tuy nhiên, điều chỉnh lối sống có thể giảm nguy cơ đột quỵ tới 80%. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng flavonoids - dưỡng chất thực vật trong trái cây họ chanh cam có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ (cục máu đông trong mạch máu dẫn đến não). Một nghiên cứu khác cho thấy những người hấp thu flavonoid nhiều hơn có tỷ lệ mắc suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ thấp hơn.

Ảnh minh họa: AI

Hạ huyết áp

Nghiên cứu cho thấy flavonoids trong chanh và vỏ chanh có thể giúp hạ huyết áp, đặc biệt, có thể giảm đến 15% huyết áp tâm thu. Các flavonoids có khả năng chuyển hóa và bảo vệ tim khi tương tác với hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó làm giảm huyết áp, theo Verywell Health.

Ngăn ngừa ung thư

Một phân tích tổng hợp về trái cây có múi và nguy cơ ung thư phổi cho thấy tiêu thụ nhiều trái cây họ chanh cam giúp giảm 9% nguy cơ mắc ung thư phổi.

Cũng có bằng chứng cho thấy vỏ chanh, cam có thể có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu đã phát hiện vỏ chanh cam có tác dụng chống ung thư và các nhà nghiên cứu đã khuyến khích sử dụng vỏ chanh cam quýt như chất phụ gia thực phẩm chống ung thư.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị một số loại sỏi thận.

Ngoài ra, chanh còn giúp tăng cường hấp thu sắt nhờ hàm lượng vitamin C cao, duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách giảm dấu hiệu lão hóa và tăng collagen, đồng thời giảm nguy cơ hen suyễn và hỗ trợ giảm cân nhờ tăng cảm giác no.

Lời khuyên quan trọng

Nước chanh là một chất bổ sung lành mạnh, không phải là thuốc, và không bao giờ được thay thế các phương pháp điều trị được kê đơn. Ngừng thuốc để dùng nước chanh rất nguy hiểm, vì vậy hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của bạn.

Mặc dù nước chanh cung cấp Vitamin C và giúp hydrat hóa, nhưng nó không chữa khỏi bệnh tật. Dựa vào nước chanh thay vì thuốc để điều trị các bệnh như tiểu đường, huyết áp cao hoặc nhiễm trùng có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, theo Healthline.

Cách pha nước chanh đúng cách Vắt nửa quả chanh vào 240 ml nước ấm hoặc lạnh. Có thể tăng thêm hương vị hoặc lợi ích sức khỏe bằng cách thêm một trong các thứ sau: Một thìa cà phê mật ong nguyên chất. Cũng có thể thêm vài nhánh bạc hà, 1 lát gừng hoặc dưa chuột hoặc 1 chút quế hay nghệ. Khuấy đều và uống khi bụng đói. Bạn có thể bắt đầu buổi sáng với một ly nước chanh ấm, và giữ một bình nước có thêm vài lát chanh trong tủ lạnh để uống suốt cả ngày.

