Lo bị đột quỵ: Bác sĩ dặn hãy hết sức cảnh giác khung giờ này!

Tuy nhiên, một bác sĩ tim mạch đã lên tiếng kêu gọi những người có nguy cơ đột quỵ cao hãy cảnh giác vào một khung giờ cụ thể trong ngày. Hiểu rõ thời điểm này có thể giúp bạn chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Đau tim, đột quỵ thường xảy ra nhiều nhất vào khung giờ nào?

Bác sĩ Sanjay Kumar, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Fortis Faridabad (Ấn Độ) đã tiết lộ khung thời gian mà những trường hợp cấp cứu y tế do đau tim, đột quỵ xảy ra nhiều nhất từ kinh nghiệm làm việc của ông.

Sáng sớm là thời điểm xảy ra hầu hết các cơn đau tim và đột quỵ Ảnh: AI

Bác sĩ Sanjay Kumar cho biết: Sáng sớm là thời điểm xảy ra hầu hết các cơn đau tim và đột quỵ. Nguyên nhân là do sự nhạy cảm vào sáng sớm bắt nguồn từ đồng hồ sinh học bên trong cơ thể - điều chỉnh hoạt động nội tiết tố, huyết áp và chức năng tim mạch.

Khung thời gian mà đau tim và đột quỵ có thể xảy ra

Theo bác sĩ Kumar, đau tim và đột quỵ xảy ra phổ biến vào buổi sáng, từ 4 đến 8 sáng, theo tờ Hindustan Times.

Vì vậy, theo dõi những dấu hiệu tinh tế nhất của các biến cố tim mạch trong thời gian này để gọi cấp cứu kịp thời là rất quan trọng.

3 lý do chính khiến đau tim và đột quỵ xảy ra vào sáng sớm

Không phải ngẫu nhiên mà các cơn đau tim và đột quỵ thường xảy ra vào buổi sáng mà thực sự là do một số thay đổi sinh lý tự nhiên, có thể gây nguy hiểm cho những người có bệnh lý tim mạch từ trước.

Sau đây là 3 lý do:

Tăng đột biến hoóc môn. Trước khi thức dậy, các hoóc môn căng thẳng cortisol và catecholamine tăng đột biến để giúp cơ thể chuyển từ trạng thái ngủ sâu sang trạng thái tỉnh táo. Sự tăng đột biến này làm tăng huyết áp và nhịp tim, có thể gây áp lực lên hệ tim mạch. Những người mắc bệnh tim dễ bị tổn thương hơn. Thuốc huyết áp buổi sáng được khuyến cáo sử dụng để giảm sự gia tăng hoóc môn vào sáng sớm.

Xu hướng hình thành cục máu đông. Cục máu đông xuất hiện trong thời gian này. Nồng độ cortisol tăng cao vào sáng sớm kích thích sản xuất chất ức chế hoạt hóa plasminogen-1 (PAI-1), một loại enzyme làm giảm khả năng phá vỡ cục máu đông của cơ thể. Khi quá trình phá vỡ cục máu đông chậm lại, nguy cơ hình thành tắc nghẽn ở động mạch vành hoặc động mạch não tăng lên, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Mất nước qua đêm. Không uống nước trong vài giờ có thể làm máu đặc hơn một chút, làm chậm tuần hoàn. Máu đặc hơn làm tăng sự hình thành cục máu đông.

Cuối cùng, bác sĩ tim mạch cảnh báo rằng tất cả những yếu tố này đặc biệt liên quan đến những người đã có mảng bám tích tụ, khiến thời gian sáng sớm trở nên rất nguy hiểm, theo Hindustan Times.

Nặng ngực, tức ngực là những dấu hiệu của đau tim Ảnh: AI

Dấu hiệu của đau tim và đột quỵ

Đau tim và đột quỵ có thể đe dọa tính mạng. Nhận biết sớm các dấu hiệu có thể cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Kumar đã chia sẻ những dấu hiệu và triệu chứng mà bạn nên lưu ý, đặc biệt là vào buổi sáng. Phát hiện sớm hơn giúp người bệnh có cơ hội được cấp cứu y tế nhanh chóng, điều trị kịp thời và phục hồi.

Đau tim

Nặng ngực, tức ngực.

Đau lan ra cánh tay hoặc hàm.

Khó thở đột ngột.

Đổ mồ hôi bất thường.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân khi thức dậy.

Đột quỵ