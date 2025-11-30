Ngoài ăn uống và vận động, đây là 3 cách giúp hạ huyết áp tự nhiên

Không cần thay đổi chế độ ăn quá nghiêm ngặt hay thêm lịch tập luyện, các biện pháp sau vẫn có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp, đặc biệt phù hợp cho người bận rộn.

Thực hành thở sâu và thiền định để hạ huyết áp hiệu quả và an toàn cho sức khỏe

Tư thế ngồi thoải mái, thư giãn sẽ giúp giảm tình trạng căng cứng cơ thể, vốn có thể ảnh hưởng đến huyết áp ẢNH MINH HỌA: AI

Thực hành thở sâu, thiền định và thư giãn sẽ giúp giảm stress mạn tính. Trong khi đó, stress kéo dài là một trong những nguyên nhân làm tăng huyết áp. Căng thẳng thần kinh khiến các hoóc môn như cortisol, adrenaline tăng. Hệ quả là gây co mạch và tăng nhịp tim, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tập các kỹ thuật thư giãn như thở sâu, thiền, các bài tập thư giãn cơ thể hay yoga nhẹ có thể giúp kích hoạt phản ứng thư giãn, từ đó làm giãn mạch, giảm nhịp tim và ổn định huyết áp.

Mọi người hãy thử thư giãn bằng cách ngồi hoặc nằm thoải mái, nhắm mắt, hít sâu 4-6 giây, giữ hơi 1-2 giây, thở ra 6-8 giây, lặp lại 5-10 phút. Nếu có thể, thiền 10-20 phút mỗi ngày, hoặc nghe nhạc nhẹ, tập yoga với các động tác đơn giản.

Đảm bảo ngủ đủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Khi ngủ, hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh hơn, giúp mạch máu giãn nở, áp lực tuần hoàn giảm. Ngược lại, thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ sâu sẽ khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức và kéo dài. Hệ quả là làm tăng nhịp tim, co mạch, dẫn đến tăng huyết áp.

Để có giấc ngủ tốt hơn, mọi người nên thiết lập giờ đi ngủ và thức dậy cố định. Trước khi ngủ, tránh thiết bị điện tử, giảm ánh sáng mạnh, tạo không gian yên tĩnh. Đảm bảo phòng ngủ thoáng mát, ít tiếng ồn, tạo môi trường thuận lợi cho giấc ngủ sâu.

Giữ tư thế thoải mái

Mọi người cần thường xuyên duy trì tư thế thư giãn mạch máu, tránh ngồi hay đứng quá lâu. Vì khi bạn ngồi hoặc đứng quá lâu, giữ một tư thế cố định, mạch máu dễ co lại, lưu thông máu kém, áp lực tuần hoàn có thể tăng.

Thực hành giãn cơ, thay đổi tư thế, đi lại nhẹ nhàng hoặc đứng dậy vươn vai mỗi giờ có thể hỗ trợ tuần hoàn. Nếu bạn làm việc văn phòng thì mỗi 1-2 tiếng nên đứng dậy, đi lại hoặc vươn vai. Có thể kết hợp các bài thở sâu để giảm co mạch. Không nên giữ tư thế gồng cứng và tránh căng cứng cơ thể trong thời gian dài, theo Medical News Today.