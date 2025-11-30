Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngoài ăn uống và vận động, đây là 3 cách giúp hạ huyết áp tự nhiên

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/11/2025 10:05 GMT+7

Nhiều người nghĩ rằng để hạ huyết áp, việc đầu tiên cần làm là ăn kiêng hoặc tập thể dục. Nhưng thực tế, ngoài ăn uống và vận động, có nhiều biện pháp tự nhiên, đôi khi đơn giản hơn nhiều, cũng có thể giúp ổn định huyết áp.

Không cần thay đổi chế độ ăn quá nghiêm ngặt hay thêm lịch tập luyện, các biện pháp sau vẫn có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp, đặc biệt phù hợp cho người bận rộn.

Thực hành thở sâu và thiền định để hạ huyết áp hiệu quả và an toàn cho sức khỏe

3 cách giúp hạ huyết áp tự nhiên ngoài ăn uống, tập thể dục - Ảnh 1.

Tư thế ngồi thoải mái, thư giãn sẽ giúp giảm tình trạng căng cứng cơ thể, vốn có thể ảnh hưởng đến huyết áp

ẢNH MINH HỌA: AI

Thực hành thở sâu, thiền định và thư giãn sẽ giúp giảm stress mạn tính. Trong khi đó, stress kéo dài là một trong những nguyên nhân làm tăng huyết áp. Căng thẳng thần kinh khiến các hoóc môn như cortisol, adrenaline tăng. Hệ quả là gây co mạch và tăng nhịp tim, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tập các kỹ thuật thư giãn như thở sâu, thiền, các bài tập thư giãn cơ thể hay yoga nhẹ có thể giúp kích hoạt phản ứng thư giãn, từ đó làm giãn mạch, giảm nhịp tim và ổn định huyết áp.

Mọi người hãy thử thư giãn bằng cách ngồi hoặc nằm thoải mái, nhắm mắt, hít sâu 4-6 giây, giữ hơi 1-2 giây, thở ra 6-8 giây, lặp lại 5-10 phút. Nếu có thể, thiền 10-20 phút mỗi ngày, hoặc nghe nhạc nhẹ, tập yoga với các động tác đơn giản.

Đảm bảo ngủ đủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Khi ngủ, hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh hơn, giúp mạch máu giãn nở, áp lực tuần hoàn giảm. Ngược lại, thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ sâu sẽ khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức và kéo dài. Hệ quả là làm tăng nhịp tim, co mạch, dẫn đến tăng huyết áp.

Để có giấc ngủ tốt hơn, mọi người nên thiết lập giờ đi ngủ và thức dậy cố định. Trước khi ngủ, tránh thiết bị điện tử, giảm ánh sáng mạnh, tạo không gian yên tĩnh. Đảm bảo phòng ngủ thoáng mát, ít tiếng ồn, tạo môi trường thuận lợi cho giấc ngủ sâu.

Giữ tư thế thoải mái

Mọi người cần thường xuyên duy trì tư thế thư giãn mạch máu, tránh ngồi hay đứng quá lâu. Vì khi bạn ngồi hoặc đứng quá lâu, giữ một tư thế cố định, mạch máu dễ co lại, lưu thông máu kém, áp lực tuần hoàn có thể tăng.

Thực hành giãn cơ, thay đổi tư thế, đi lại nhẹ nhàng hoặc đứng dậy vươn vai mỗi giờ có thể hỗ trợ tuần hoàn. Nếu bạn làm việc văn phòng thì mỗi 1-2 tiếng nên đứng dậy, đi lại hoặc vươn vai. Có thể kết hợp các bài thở sâu để giảm co mạch. Không nên giữ tư thế gồng cứng và tránh căng cứng cơ thể trong thời gian dài, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Vì sao huyết áp vẫn cao dù đã giảm muối?

Vì sao huyết áp vẫn cao dù đã giảm muối?

Huyết áp bình thường ở người lớn là dưới 120/80 mmHg. Một trong những điều quan trọng nhất khi kiểm soát huyết áp là giảm muối trong chế độ ăn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dù đã giảm muối nhưng huyết áp vẫn có thể cao.

Khám phá thêm chủ đề

Hạ huyết áp Ăn uống Tập thể dục Tăng huyết áp tập yoga vận động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận