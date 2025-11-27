Vì sao huyết áp vẫn cao dù đã giảm muối?

Chỉ số huyết áp phản ánh lực máu tác động lên thành mạch máu khi tim co bóp và khi tim nghỉ giữa các nhịp. Khi huyết áp tăng vượt ngưỡng bình thường, đặc biệt từ 130/80 mmHg trở lên, thành mạch phải chịu áp lực lớn hơn, khiến hệ tim mạch bị quá tải, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Kiểm soát huyết áp rất quan trọng với sức khỏe người bệnh ẢNH: AI

Tình trạng này kéo dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, gây giảm lưu thông máu đến tim, não và thận. Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, phình tách động mạch chủ và suy thận tăng rõ rệt theo mức độ tăng huyết áp. Do đó, kiểm soát huyết áp là rất quan trọng với sức khỏe.

Tuy nhiên, nhiều người dù đã hạn chế muối trong chế độ ăn nhưng huyết áp vẫn cao. Trong những trường hợp này, nguyên nhân gốc rễ có khả năng là do kháng insulin.

Chức năng chính của hoóc môn insulin là đưa đường glucose vào tế bào để các tế bào chuyển hóa thành năng lượng. Khi kháng insulin xảy ra, các tế bào muốn hấp thụ đường glucose thì cần nhiều insulin hơn.

Tuyến tụy sẽ phản ứng bằng cách tiết ra nhiều hoóc môn insulin, dẫn đến một số vấn đề sức khỏe. Thận sẽ giữ natri và nước thay vì bài tiết chúng, từ đó làm tăng huyết áp. Mạch máu co lại và tạo thêm áp lực trong thành mạch.

Ngoai ra, insulin tăng cũng khiến động mạch bị viêm mạn tính. Đây là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Nếu không giải quyết tình trạng kháng insulin, thuốc men và chế độ ăn ít muối chỉ có thể che lấp các triệu chứng.

Để thực sự giảm huyết áp, sức khỏe chuyển hóa phải được đặt lên hàng đầu. Ngoài hạn chế muối, người bị huyết áp cao cũng cần ưu tiên protein lành mạnh, chất xơ và hạn chế đường tinh luyện và món nhiều tinh bột trắng.

Đặc biệt, họ cần tập thể dục một cách thường xuyên. Tập đều đặn vừa làm tăng độ nhạy insulin, kiểm soát đường huyết vừa làm giảm huyết áp.

Ngoài ra, người bệnh cũng cần ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết. Những thay đổi này dù có thể chậm rãi nhưng cần nhất quán, duy trì thành thói quen. Chúng có thể mang lại kết quả tốt hơn so với những giải pháp tức thời, theo Healthline.