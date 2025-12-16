Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 nguyên nhân phổ biến làm mỡ bụng không giảm dù ngày nào cũng đi bộ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/12/2025 00:08 GMT+7

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, chuyển hóa và giảm mỡ. Thế nhưng, nếu tập đi bộ không đúng cách hoặc bỏ qua những yếu tố then chốt thì mỡ bụng vẫn khó giảm.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến khiến đi bộ nhiều nhưng bụng vẫn to.

Đi bộ với cường độ quá nhẹ

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, đi bộ với cường độ nhẹ nhàng đôi khi không đủ để thay đổi phân bố mỡ. Muốn giảm mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, hiệu quả thì cần tăng cường độ, nâng lên thành đi bộ nhanh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 nguyên nhân phổ biến làm mỡ bụng không giảm dù ngày nào cũng đi bộ - Ảnh 1.

Đi bộ với cường độ quá nhẹ có thể khó giảm mỡ bụng hiệu quả

ẢNH: AI

Cách giảm mỡ hiệu quả nhất vẫn là kết hợp cả tập sức bền và nâng tạ. Nhiều phân tích tổng hợp cho thấy cách tập kết hợp này giúp giảm mỡ rõ rệt, đặc biệt là mỡ nội tạng. Do đó, những người yêu thích đi bộ có thể tiếp tục đi bộ, chỉ cần tăng cường độ lên và bổ sung ít nhất 2 buổi nâng tạ trong tuần.

Tuổi tác và di truyền

Khi lớn tuổi, cơ thể có xu hướng giảm khối cơ, đồng thời mỡ trên cơ thể có xu hướng phân bố nhiều hơn ở bụng. Với phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh đặc trưng với giảm hoóc môn estrogen, thường kèm theo tăng mỡ nội tạng.

Những thay đổi này là một phần tự nhiên của lão hóa. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng góp phần ảnh hưởng đến mức độ tích mỡ vùng bụng của mỗi người.

Do đó, với người lớn tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh, đi bộ vẫn có lợi nhưng cần chiến lược bổ sung. Họ cần tăng cường khối cơ qua tập sức mạnh và điều chỉnh dinh dưỡng theo lời khuyên bác sĩ.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Căng thẳng mạn tính

Căng thẳng mạn tính làm tăng mức cortisol trong thời gian dài. Cortisol cao sẽ khiến mỡ bụng, đặc biệt mỡ nội tạng, dễ tích tụ hơn.

Ngoài ra, giấc ngủ ngắn hoặc kém chất lượng sẽ làm rối loạn các hoóc môn kiểm soát đói và thúc đẩy thèm ăn những món nhiều đường bột, chất béo. Vì vậy, nếu đi bộ nhiều nhưng ngủ ít hay chịu căng thẳng mức độ cao thì mỡ bụng rất khó giảm.

Thích đồ ngọt

Không hiếm trường hợp người tập dù đi bộ nhiều nhưng mức calo hấp thụ trong ngày vẫn vượt mức cân bằng. Còn một khả năng khác là dù tổng lượng calo hấp thụ trong ngày là tương đối ổn nhưng lại lựa chọn ăn các món thúc đẩy tích trữ mỡ nội tạng, chẳng hạn như nước ngọt, nước ép pha đường.

Do đó, ngoài việc đo lượng calo hấp thụ trong ngày thì cần ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây nguyên quả thay vì đồ uống có đường, theo Healthline.

Tin liên quan

Ăn yến mạch buổi sáng: Thói quen nhỏ giúp đốt mỡ bụng

Ăn yến mạch buổi sáng: Thói quen nhỏ giúp đốt mỡ bụng

Ăn yến mạch buổi sáng không chỉ tiện lợi mà còn là chiến lược giảm mỡ bụng rất tốt. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi giảm mỡ bụng cũng sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ mỡ bụng giảm mỡ Nâng tạ căng thẳng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận