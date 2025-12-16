4 nguyên nhân phổ biến làm mỡ bụng không giảm dù ngày nào cũng đi bộ

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến khiến đi bộ nhiều nhưng bụng vẫn to.

Đi bộ với cường độ quá nhẹ

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, đi bộ với cường độ nhẹ nhàng đôi khi không đủ để thay đổi phân bố mỡ. Muốn giảm mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, hiệu quả thì cần tăng cường độ, nâng lên thành đi bộ nhanh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ với cường độ quá nhẹ có thể khó giảm mỡ bụng hiệu quả ẢNH: AI

Cách giảm mỡ hiệu quả nhất vẫn là kết hợp cả tập sức bền và nâng tạ. Nhiều phân tích tổng hợp cho thấy cách tập kết hợp này giúp giảm mỡ rõ rệt, đặc biệt là mỡ nội tạng. Do đó, những người yêu thích đi bộ có thể tiếp tục đi bộ, chỉ cần tăng cường độ lên và bổ sung ít nhất 2 buổi nâng tạ trong tuần.

Tuổi tác và di truyền

Khi lớn tuổi, cơ thể có xu hướng giảm khối cơ, đồng thời mỡ trên cơ thể có xu hướng phân bố nhiều hơn ở bụng. Với phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh đặc trưng với giảm hoóc môn estrogen, thường kèm theo tăng mỡ nội tạng.

Những thay đổi này là một phần tự nhiên của lão hóa. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng góp phần ảnh hưởng đến mức độ tích mỡ vùng bụng của mỗi người.

Do đó, với người lớn tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh, đi bộ vẫn có lợi nhưng cần chiến lược bổ sung. Họ cần tăng cường khối cơ qua tập sức mạnh và điều chỉnh dinh dưỡng theo lời khuyên bác sĩ.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Căng thẳng mạn tính

Căng thẳng mạn tính làm tăng mức cortisol trong thời gian dài. Cortisol cao sẽ khiến mỡ bụng, đặc biệt mỡ nội tạng, dễ tích tụ hơn.

Ngoài ra, giấc ngủ ngắn hoặc kém chất lượng sẽ làm rối loạn các hoóc môn kiểm soát đói và thúc đẩy thèm ăn những món nhiều đường bột, chất béo. Vì vậy, nếu đi bộ nhiều nhưng ngủ ít hay chịu căng thẳng mức độ cao thì mỡ bụng rất khó giảm.

Thích đồ ngọt

Không hiếm trường hợp người tập dù đi bộ nhiều nhưng mức calo hấp thụ trong ngày vẫn vượt mức cân bằng. Còn một khả năng khác là dù tổng lượng calo hấp thụ trong ngày là tương đối ổn nhưng lại lựa chọn ăn các món thúc đẩy tích trữ mỡ nội tạng, chẳng hạn như nước ngọt, nước ép pha đường.

Do đó, ngoài việc đo lượng calo hấp thụ trong ngày thì cần ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây nguyên quả thay vì đồ uống có đường, theo Healthline.