Sức khỏe

Đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để giảm mỡ bụng rõ rệt?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/12/2025 08:07 GMT+7

Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ đều đặn với cường độ vừa phải hoặc nhanh có thể giúp giảm mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Hiệu quả này đặc biệt rõ nếu kết hợp với chế độ ăn hợp lý và duy trì lâu dài.

Đi bộ thường xuyên, đủ số bước sẽ giúp giảm mỡ nội tạng, cải thiện kháng insulin và góp phần thu nhỏ vòng eo. Trên thực tế, đi bộ là loại bài tập sức bền phù hợp với nhiều người, dễ thực hiện, tác động đến nhiều nhóm cơ và đốt calo dư thừa rất tốt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để giảm mỡ bụng rõ rệt ? - Ảnh 1.

Đi bộ thường xuyên kết hợp với chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp kiểm soát cân nặng rất tốt

ẢNH: AI

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Research and Clinical Practice, các nhà khoa học đã thu thập và phân tích dữ liệu từ các nhóm nam giới béo phì. Sau 1 năm, họ phát hiện nhóm đi bộ thường xuyên đã giảm đáng kể vùng mỡ nội tạng. Không những vậy, chỉ số kháng insulin của họ cũng cải thiện.

Thời lượng đi bộ mỗi tuần nên tối thiểu là 150 phút, tức khoảng 30 phút/ngày, liên tục 5 ngày trong tuần. Với người mới bắt đầu, đi 10-15 phút/ngày là phù hợp. Khi đã quen, hãy tăng dần thời lượng và cường độ lên. Nếu có thể, hãy xen kẽ giữa đi bộ nhanh và đi bộ chậm trong buổi tập.

Một số chuyên gia khuyến nghị nếu muốn đẩy nhanh tiến trình giảm mỡ bụng, hãy hướng tới 45-60 phút đi bộ mỗi ngày, 5-6 lần một tuần. Hiệu quả giảm mỡ sẽ rõ rệt sau vài tuần đến vài tháng nếu kết hợp với chế độ ăn hợp lý.

Tại sao nên uống nước trước khi uống cà phê vào buổi sáng?

Nâng cấp bài tập, không chỉ đi bộ

Những người trẻ hoặc người cao tuổi thể trạng tốt hoàn toàn có thể nâng cấp bài tập lên. Không chỉ đi bộ nhanh, họ có thể đi bộ lên những con dốc hoặc leo cầu thang. Cách tập này sẽ đốt được nhiều calo hơn, thúc đẩy cơ thể ưu tiên dùng mỡ tích tụ làm năng lượng, trong đó có mỡ vùng bụng.

Nếu lịch trình bận rộn, người tập có thể chỉ cần đi bộ khoảng 20-25 phút/ngày cũng được. Nếu duy trì đủ 7 ngày thì tổng thời lượng đi bộ sẽ ít nhất 140 phút, gần 2,5 giờ/tuần. Nếu kết hợp với ăn uống và sinh hoạt lành mạnh thì thời lượng đi bộ này cũng đủ giúp mỡ bụng giảm nhẹ và duy trì cân nặng.

Ngoài ra, một điều người tập cần hiểu rõ là không có bài tập nào giúp tập trung tan mỡ vùng bụng cả. Giảm mỡ là giảm mỡ toàn toàn thân. Vì khi thâm hụt calo, cơ thể huy động lượng mỡ thừa từ khắp nơi trên cơ thể, trong đó có bụng.

Do vậy, muốn giảm mỡ hiệu quả cũng cần chăm chút chế độ ăn và lối sống, chẳng hạn ăn uống hợp lý, ngủ đủ, kiểm soát stress, hạn chế ngồi nhiều, kết hợp vận động nhẹ thường xuyên, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

