Sức khỏe

Thời điểm đi bộ giúp giảm nhanh mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/11/2025 00:07 GMT+7

Để xác định đâu là thời điểm đi bộ tốt nhất để giảm mỡ bụng thì cần dựa vào nhiều yếu tố. Do đó, không có câu trả lời chính xác để áp dụng chung cho mọi người.

Đi trước khi ăn sáng, sau bữa ăn hay đi vào buổi tối đều có những lợi thế sinh lý khác nhau. Những thời điểm đi bộ được xem là giúp giảm mỡ tốt nhất gồm:

Lúc chưa ăn sáng

Sau một đêm ngủ dài, lượng glycogen, tức dạng dự trữ của đường glucose trong cơ và gan, sẽ giảm. Do đó, đi bộ sẽ khiến cơ thể sử dụng mỡ thừa làm năng lượng, nhờ đó cơ thể sẽ đốt mỡ hiệu quả hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ trước khi ăn sáng sẽ đốt mỡ hiệu quả hơn

Đi bộ trước khi ăn sáng sẽ đốt mỡ hiệu quả hơn

ẢNH: AI

Nếu vẫn duy trì thói quen đi bộ trước khi ăn sáng và không ăn quá nhiều sau đó thì đi bộ nhanh 20-45 phút vào buổi sáng sẽ giúp giảm mỡ thực sự hiệu quả. Một điều cần lưu ý là tránh tập cường độ cao khi chưa ăn sáng. Những người bị tiểu đường hay nguy cơ hạ đường huyết thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng cách tập này.

Đi bộ sau bữa ăn

Đi bộ nhẹ nhàng ngay sau bữa ăn làm giảm đỉnh tăng đường huyết sau ăn và cải thiện hấp thụ đường glucose. Điều này quan trọng vì mức đường huyết cao sau ăn sẽ đẩy hoóc môn insulin tăng cao và kích thích tích trữ mỡ thừa.

Các chuyên gia cho biết đi bộ nhẹ từ 10-30 phút sau bữa trưa hoặc tối là chiến lược tốt để kiểm soát mỡ thừa, hạn chế calo dư thừa được chuyển hóa thành mỡ.

Buổi chiều

Một số nghiên cứu cho thấy chiều tối là thời điểm mà cơ thể dùng nhiều mỡ thừa hơn để tạo năng lượng. Ngoài ra, hiệu suất và cường độ vận động cũng cao hơn so với tập buổi sáng.

Điều này có nghĩa là tập đi bộ với cường độ nhanh, cao hơn vào chiều tối có thể đốt calo và giảm mỡ hiệu quả hơn so với tập vào sáng sớm. Do đó, những người muốn tập cường độ cao, đòi hỏi thể lực và sức bền thì tập vào chiều tối là lựa chọn tốt hơn.

Để giảm mỡ toàn thân và mỡ bụng một cách hiệu quả thì lâu dài vẫn phụ thuộc vào tổng lượng calo tiêu hao, chế độ ăn và tập luyện đều đặn. Nhìn chung, các chuyên gia khuyến cáo cần ưu tiên tập vào thời điểm mà chúng ta có thể duy trì đều đặn 4-6 lần/tuần.

Những người bị tiểu đường hay tiền tiểu đường nên ưu tiên đi bộ nhẹ 10-30 phút ngay sau bữa chính để giảm mức tăng đường huyết, theo Healthline.

Ăn yến mạch buổi sáng không chỉ tiện lợi mà còn là chiến lược giảm mỡ bụng rất tốt. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi giảm mỡ bụng cũng sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

