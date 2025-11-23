Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn yến mạch buổi sáng: Thói quen nhỏ giúp đốt mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/11/2025 00:08 GMT+7

Ăn yến mạch buổi sáng không chỉ tiện lợi mà còn là chiến lược giảm mỡ bụng rất tốt. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi giảm mỡ bụng cũng sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Ăn yến mạch buổi sáng có thể giúp giảm mỡ bụng nhờ những cơ chế sau:

Giảm mỡ

Yến mạch không chỉ giúp giảm tích trữ mỡ mà còn gián tiếp ức chế hình thành mỡ mới. Lợi ích này có được nhờ tác động của chất xơ hòa tan β-glucan và các hợp chất sinh học trong yến mạch, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn yến mạch buổi sáng: thói quen nhỏ giúp đốt mỡ bụng tốt - Ảnh 1.

Ăn yến mạch buổi sáng kết hợp với chế độ ăn thâm hụt calo sẽ giúp giảm mỡ hiệu quả

ẢNH: AI

Một nghiên cứu trên chuyên san Critical Reviews in Food Science and Nutrition cho thấy nạp β-glucan có thể giúp giảm cân và giảm vòng eo. Ngoài ra, trong các nghiên cứu trên chuột, β-glucan từ yến mạch ức chế quá trình tổng hợp mỡ và kích hoạt AMPK, loại enzyme quan trọng với chức năng phân hủy mỡ.

Kết hợp ăn sáng bằng yến mạch với chế độ ăn tổng thể kiểm soát calo, vận động thể chất đều đặn sẽ tăng hiệu quả giảm mỡ bụng.

Ảnh hưởng lên vi khuẩn đường ruột

Một cơ chế khác ít được biết đến của yến mạch là tác động lên vi khuẩn đường ruột. Vi khuẩn đường ruột ảnh hưởng tới tích tụ mỡ và tình trạng viêm trong cơ thể.

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Immunology, các nhà khoa học đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên ở 210 người. Tất cả đều bị tăng cholesterol nhẹ. Ăn 80 gram yến mạch mỗi ngày trong 45 ngày đã cải thiện chỉ số lipid, đồng thời làm thay đổi thành phần vi khuẩn đường ruột.

Chúng thúc đẩy cảm giác no, cải thiện hoạt động trao đổi chất và giảm tổng hợp mỡ. Khi vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, khả năng kiểm soát mỡ nội tạng và giảm viêm cũng nâng lên. Ngoài ra, nồng độ một số loại a xít béo chuỗi ngắn như acetate và propionate trong máu cũng tăng lên.

Hạn chế biến động insulin

Mỡ bụng thường đi kèm với tình trạng kháng insulin hoặc tăng đường huyết sau nữa ăn. Đây là hai yếu tố thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng.

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan. Chất xơ này không được cơ thể hấp thu mà tạo thành lớp gel trong ruột, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Nhờ vậy, đường huyết sau ăn tăng từ từ và cơ thể cũng cần tiết ít insulin hơn để xử lý lượng đường này. Khi đường huyết ổn định, cơ thể ít kích hoạt phản ứng dự trữ mỡ, nhờ đó giúp giảm tích tụ mỡ vùng bụng, theo Eating Well.

