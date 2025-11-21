Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), một số thực phẩm đã được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả và bền vững, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ sau 40 tuổi.

Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp no lâu và hỗ trợ giảm cân tốt hơn so với một số món giàu tinh bột dù cùng lượng calo. Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều axit oleic – chất béo không bão hòa đơn được chứng minh giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ bụng.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên ăn gì để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Nhóm rau xanh giàu polyphenol như cải bó xôi, cải xoăn hay rau diếp xanh mang lại chất xơ, chất chống oxy hóa và magie, giúp kiểm soát đường huyết và hạn chế nạp calo quá mức. Các loại cá béo giàu omega-3 như cá hồi, cá thu hay cá trích giúp điều hòa mỡ máu, giảm viêm và có liên quan đến việc giảm mỡ gan và mỡ nội tạng khi dùng đều đặn 2 lần/tuần.

Bên cạnh đó, các món giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, hạt lanh, đậu đen hay trái cây có múi cũng kéo dài cảm giác no và giảm tích lũy mỡ nội tạng theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng.