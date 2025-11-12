Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thời gian ăn tối chỉ góp một phần trong bức tranh tổng thể về giảm mỡ bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ). Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học. Một chu kỳ 24 giờ điều khiển quá trình trao đổi chất, hoóc môn và giấc ngủ. Ăn quá trễ, đặc biệt sau 21 giờ tối, có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể ưu tiên lưu trữ mỡ thay vì đốt cháy năng lượng. Ngoài ra, ăn sớm giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ tốt giúp cân bằng các hoóc môn điều chỉnh cảm giác đói và no.

Ăn tối như thế nào để giảm mỡ bụng?