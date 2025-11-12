Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ăn tối như thế nào để giảm mỡ bụng?
Ăn tối như thế nào để giảm mỡ bụng?

Ngọc Quý - Trang Châu
12/11/2025 19:00 GMT+7

Khi nhắc đến giảm mỡ bụng, những yếu tố quan trọng cần xét đến là tổng lượng calo, chất lượng bữa ăn và nhịp sinh học. Và có quan điểm cho rằng ăn tối sớm cũng hỗ trợ giảm mỡ bụng nhanh hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thời gian ăn tối chỉ góp một phần trong bức tranh tổng thể về giảm mỡ bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ). Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học. Một chu kỳ 24 giờ điều khiển quá trình trao đổi chất, hoóc môn và giấc ngủ. Ăn quá trễ, đặc biệt sau 21 giờ tối, có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể ưu tiên lưu trữ mỡ thay vì đốt cháy năng lượng. Ngoài ra, ăn sớm giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ tốt giúp cân bằng các hoóc môn điều chỉnh cảm giác đói và no.

Ăn tối như thế nào để giảm mỡ bụng?

