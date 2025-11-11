Hy vọng mới dành cho ung thư bàng quang từ liệu pháp mới

Ung thư bàng quang là loại ung thư phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Với những trường hợp "nguy cơ cao", bệnh dễ tái phát hoặc lan rộng. Phương pháp điều trị thông thường là thuốc miễn dịch BCG, nhưng nếu không hiệu quả, bệnh nhân thường phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, gây nhiều biến chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Để tìm ra hướng đi mới, các nhà khoa học đã thử nghiệm thiết bị TAR-200 trên 85 bệnh nhân ở nhiều địa điểm trên thế giới, trong đó có Bệnh viện Keck (Mỹ). Đây là một thiết bị nhỏ hình xoắn, được đặt vào bàng quang qua ống thông, có chứa thuốc hóa trị Gemcitabine, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Trước đây, thuốc chỉ được bơm vào bàng quang trong vài giờ nên hiệu quả không cao.