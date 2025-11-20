Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn
Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/11/2025 17:46 GMT+7

Không ít người yên tâm khi kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết vẫn trong mức an toàn. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo: chỉ số đo tại một thời điểm không phản ánh được những biến động xảy ra trong ngày. Thực tế, nhiều người dù kết quả xét nghiệm bình thường nhưng cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy rối loạn đường huyết.

Rối loạn đường huyết thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể nhận ra qua một số biểu hiện phổ biến. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi kéo dài dù ngủ đủ và sinh hoạt điều độ, do tế bào không hấp thụ glucose hiệu quả, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Một số trường hợp lại nhanh thèm đồ ngọt sau bữa ăn, xuất phát từ việc đường huyết tăng - giảm thất thường, kích thích nhu cầu nạp đường để bù lại. Bên cạnh đó, khó tập trung, đầu óc lơ mơ hoặc hay quên cũng có thể liên quan đến đường huyết không ổn định, vì tình trạng này ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn- Ảnh 1.

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Việc theo dõi các dấu hiệu trên, kết hợp duy trì chế độ ăn cân bằng, giảm tinh bột tinh chế, ngủ đủ giấc và quản lý stress sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nếu các triệu chứng kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

