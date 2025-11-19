Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bí quyết tăng tuổi thọ từ những thói quen đơn giản
Video Sức khỏe

Bí quyết tăng tuổi thọ từ những thói quen đơn giản

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
19/11/2025 06:00 GMT+7

Nhiều người tin rằng tuổi thọ phụ thuộc chủ yếu vào di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu và chia sẻ của những người lớn tuổi lại cho thấy điều ngược lại: chính thói quen sống mới là yếu tố quyết định. Một khảo sát lớn tại Mỹ đã hé lộ 7 chìa khóa giúp người trên 65 tuổi duy trì sức khỏe, tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống - những bí quyết đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Cuộc khảo sát cho thấy tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà chủ yếu đến từ thói quen sống. Người lớn tuổi khỏe mạnh thường duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động hằng ngày, quản lý tài chính từ sớm và giữ tinh thần tích cực. Những yếu tố này giúp họ duy trì năng lượng, sự minh mẫn và cảm giác an toàn khi bước vào tuổi già.

Bí quyết tăng tuổi thọ từ những thói quen đơn giản- Ảnh 1.

Bí quyết tăng tuổi thọ từ những thói quen đơn giản

Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng các mối quan hệ, tiếp tục làm những hoạt động yêu thích và gìn giữ đức tin cũng được xem là chìa khóa giúp họ sống lâu và sống vui. Chính sự kết hợp giữa thể chất, tinh thần và kết nối xã hội tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc sống cân bằng và hạnh phúc ở người lớn tuổi.

