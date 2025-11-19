Cuộc khảo sát cho thấy tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà chủ yếu đến từ thói quen sống. Người lớn tuổi khỏe mạnh thường duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động hằng ngày, quản lý tài chính từ sớm và giữ tinh thần tích cực. Những yếu tố này giúp họ duy trì năng lượng, sự minh mẫn và cảm giác an toàn khi bước vào tuổi già.

Bí quyết tăng tuổi thọ từ những thói quen đơn giản

Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng các mối quan hệ, tiếp tục làm những hoạt động yêu thích và gìn giữ đức tin cũng được xem là chìa khóa giúp họ sống lâu và sống vui. Chính sự kết hợp giữa thể chất, tinh thần và kết nối xã hội tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc sống cân bằng và hạnh phúc ở người lớn tuổi.