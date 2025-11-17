Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Cell Biology cho thấy hiện tượng tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Công trình do Giáo sư Emi Nishimura và Phó giáo sư Yasuaki Mohri (Đại học Tokyo, Nhật Bản) dẫn dắt tập trung vào tế bào gốc sắc tố, loại tế bào nằm trong nang tóc và quyết định màu tóc, màu da.

Khi phân tích phản ứng của chúng trước các dạng tổn thương ADN khác nhau, nhóm nghiên cứu phát hiện hai hướng phản ứng trái ngược. Nếu cơ thể kích hoạt cơ chế bảo vệ, tế bào gốc sắc tố sẽ ngừng phân chia, chuyển thành tế bào trưởng thành rồi biến mất. Điều này khiến tóc bạc đi nhưng đồng thời ngăn chặn tế bào lỗi tiếp tục tồn tại và phát triển thành ung thư. Cơ chế này được điều khiển bởi hệ gien bảo vệ p53–p21, theo Scitech Daily.

Tóc bạc: phản ứng tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư