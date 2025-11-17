Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tóc bạc: phản ứng tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư
Video Sức khỏe

Tóc bạc: phản ứng tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư

Triệu Hà - Thiên Lan
17/11/2025 20:14 GMT+7

Tóc bạc thường được xem là dấu hiệu của tuổi tác và lão hóa. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một cơ chế bất ngờ: hiện tượng bạc tóc có thể là cách cơ thể tự loại bỏ những tế bào tổn thương ADN, qua đó giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Cell Biology cho thấy hiện tượng tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Công trình do Giáo sư Emi Nishimura và Phó giáo sư Yasuaki Mohri (Đại học Tokyo, Nhật Bản) dẫn dắt tập trung vào tế bào gốc sắc tố, loại tế bào nằm trong nang tóc và quyết định màu tóc, màu da.

Khi phân tích phản ứng của chúng trước các dạng tổn thương ADN khác nhau, nhóm nghiên cứu phát hiện hai hướng phản ứng trái ngược. Nếu cơ thể kích hoạt cơ chế bảo vệ, tế bào gốc sắc tố sẽ ngừng phân chia, chuyển thành tế bào trưởng thành rồi biến mất. Điều này khiến tóc bạc đi nhưng đồng thời ngăn chặn tế bào lỗi tiếp tục tồn tại và phát triển thành ung thư. Cơ chế này được điều khiển bởi hệ gien bảo vệ p53–p21, theo Scitech Daily.

Tóc bạc: phản ứng tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư- Ảnh 1.

Tóc bạc: phản ứng tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư

Ngược lại, khi tế bào tiếp xúc với chất gây ung thư như tia cực tím hoặc hóa chất 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, cơ chế bảo vệ không còn hoạt động. Thay vì bị loại bỏ, tế bào gốc sắc tố tiếp tục nhân lên và có thể tiến triển thành tế bào ung thư da. Giáo sư Nishimura cho biết cùng một loại tế bào gốc có thể đi theo hai hướng, hoặc bị tiêu diệt để bảo vệ cơ thể, hoặc phát triển thành ung thư, tùy thuộc vào loại tổn thương mà chúng phải đối mặt.

Xem thêm bình luận