Sức khỏe

5 thực phẩm giúp phụ nữ tuổi 40 giảm mỡ bụng hiệu quả

Ngọc Quý
20/11/2025 00:09 GMT+7

Phụ nữ bước vào tuổi 40 thường gặp khó khăn trong việc giảm mỡ bụng. Một phần nguyên nhân là do họ thay đổi nội tiết, mất cơ và chuyển hóa chậm lại.

Tích tụ mỡ nội tạng không chỉ làm thay đổi hình thể mà còn làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và viêm mạn tính. Một số loại thực phẩm được chứng minh có thể góp phần giảm mỡ bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giúp no lâu và cần nhiều calo hơn để tiêu thụ. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san International Journal of Obesity cho thấy ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm cân mạnh hơn so với ăn bánh mì vòng. Hiệu ứng này vẫn xuất hiện dù lượng calo tương đương.

5 thực phẩm giúp phụ nữ sau tuổi 40 giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 1.

Trứng và cá ngừ đều là những món phù hợp với chế độ ăn giảm mỡ

ẢNH: AI

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu chứa hàm lượng cao a xít oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn. A xít oleic có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm mức độ thấp. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng mạnh đến tích tụ mỡ bụng ở phụ nữ sau 40 tuổi.

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Nutrition, các nhà khoa học đã khảo sát hơn 16.000 người trưởng thành. Kết quả cho thấy những người thường xuyên dùng dầu ô liu nguyên chất thì vòng bụng có xu hướng nhỏ hơn và chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn.

Rau xanh giàu polyphenol

Các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, rau diếp xanh chứa nhiều chống ô xy hóa polyphenol, chất xơ và magiê. Trong đó, chất xơ làm chậm hấp thu tinh bột và giảm tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn. Điều này đặc biệt quan trọng vì phụ nữ trên 40 bắt đầu dễ kháng insulin hơn.

Rau xanh cũng có chứa ít calo, giàu chất xơ, nhờ đó tạo cảm giác no, giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày. Qua thời gian, tác dụng này làm giảm mỡ bụng dần dần.

Cá béo giàu omega-3

Các loại cá béo giàu omega-3 phổ biến là cá hồi, cá thu, cá trích và cá ngừ. A xít béo omega-3 từ cá béo ảnh hưởng đến trao đổi chất lipid, phản ứng viêm và phân bố mỡ.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy bổ sung omega-3 có thể giảm mỡ gan và mỡ nội tạng. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên ăn cá béo khoảng 80-140 gram/lần, 2 lần/tuần. Chế độ ăn này rất có ích cho tim mạch, hỗ trợ giảm mỡ bụng khi kết hợp với chế độ ăn tổng thể lành mạnh.

Món giàu chất xơ hòa tan

Những món giàu chất xơ hòa tan là yến mạch, hạt lanh, đậu đen, trái cây có múi như cam, quýt hay bưởi. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ tự nhiên.

Quan trọng hơn, nạp đủ chất xơ hòa tan còn góp phần giảm tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian. Nghiên cứu trên chuyên san Obesity cho thấy cứ ăn thêm mỗi ngày 10 gram chất xơ hòa tan thì sẽ giảm khoảng 3,7 % tỷ lệ tích lũy mỡ nội, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

