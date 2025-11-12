Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn tối trước 19 giờ có thực sự giúp giảm mỡ bụng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/11/2025 04:23 GMT+7

Khi nhắc đến giảm mỡ bụng, những yếu tố quan trọng cần xét đến là tổng lượng calo, chất lượng bữa ăn và nhịp sinh học. Và có quan điểm cho rằng ăn tối sớm cũng hỗ trợ giảm mỡ bụng nhanh hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thời gian ăn tối chỉ góp một phần trong bức tranh tổng thể về giảm mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn tối sớm trước 7 giờ tối có thực sự giúp giảm mỡ bụng ? - Ảnh 1.

Ăn tối trước 19 giờ chỉ phát huy hiệu quả hỗ trợ giảm mỡ nếu đó là bữa ăn lành mạnh

ẢNH: AI

Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học. Một chu kỳ 24 giờ điều khiển quá trình trao đổi chất, hoóc môn và giấc ngủ.

Ăn quá trễ, đặc biệt sau 21 giờ tối, có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể ưu tiên lưu trữ mỡ thay vì đốt cháy năng lượng. Ngoài ra, ăn sớm giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ tốt giúp cân bằng các hoóc môn điều chỉnh cảm giác đói và no.

Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu vai trò của insulin. Insulin là hoóc môn đóng vai trò chính trong việc dự trữ năng lượng. Khi ăn tối trễ, mức insulin trong máu vẫn cao trong lúc ngủ, khiến cơ thể khó phân giải mỡ để tạo năng lượng. Ngược lại, nếu ngừng ăn trước 19 giờ, insulin có thời gian giảm về mức thấp, giúp kích hoạt quá trình đốt mỡ dự trữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý là ăn sớm chỉ phát huy hiệu quả nếu bữa tối nhẹ và cân bằng. Nếu ăn quá nhiều calo hoặc thực phẩm giàu chất béo, đường tinh luyện thì dù ăn trước 19 giờ, cơ thể vẫn lưu trữ phần dư đó thành mỡ bụng.

Để đạt hiệu quả hỗ trợ giảm mỡ tối ưu, bữa tối nên giảm tinh bột tinh chế bằng cách thay cơm trắng, bánh mì, mì ống bằng rau xanh, cá, trứng hay đậu hũ. Các món chiên rán và rượu bia cần hạn chế vì chúng gây tích mỡ vùng bụng nhanh. Đi bộ nhẹ 15-20 phút sau ăn sẽ giúp cải thiện tiêu hóa và giảm đường huyết sau bữa tối.

Ngoài ra, một số người có lịch sinh hoạt muộn vẫn có thể áp dụng nguyên tắc trên. Họ cần giữ khoảng cách giữa bữa ăn cuối và giấc ngủ ít nhất 3 tiếng. Điều quan trọng là nên duy trì lịch trình bữa tối đều đặn, ăn tối vào đúng một khung giờ mỗi ngày để hệ tiêu hóa và hoóc môn hoạt động ổn định.

Ngoài ra, không phải ai cũng thích hợp với việc ăn trước 19 giờ. Những người tập thể dục buổi tối hoặc có tốc độ trao đổi chất nhanh có thể cần ăn muộn hơn một chút để tránh hạ đường huyết sau buổi tập, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

