Sức khỏe

Ăn tối muộn có làm người trung niên bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/11/2025 09:14 GMT+7

Ở tuổi trung niên, tốc độ trao đổi chất chậm lại, khả năng chuyển hóa chất béo và đường giảm dần. Trong khi đó, thói quen ăn tối muộn ngày càng phổ biến do áp lực công việc và sinh hoạt muộn.

Ăn tối muộn làm tăng nguy cơ mỡ máu và gan nhiễm mỡ ở người trung niên vì những tác động sau:

Rối loạn nhịp sinh học

Cơ thể con người có đồng hồ sinh học nội tại giúp điều khiển quá trình tiết hoóc môn, chuyển hóa năng lượng và hoạt động của gan. Khi ăn trễ, đặc biệt sau 21 giờ, quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng bị lệch khỏi nhịp sinh học - vốn ưu tiên cho hoạt động ban ngày, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ăn tối muộn có làm người trung niên bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ ? - Ảnh 1.

Ăn tối muộn có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ

ẢNH: AI

Theo nghiên cứu công bố trên chuyên san Cell Reports, ăn tối quá muộn làm rối loạn nhịp sinh học của gan, giảm hoạt động của các enzyme ô xy hóa a xít béo và tăng biểu hiện các gien liên quan đến tổng hợp và tích trữ lipid. Hệ quả là năng lượng dư thừa dễ chuyển thành chất béo trung tính. Đây là tiền đề dẫn đến gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu.

Không những vậy, một số bằng chứng khoa học còn cho thấy những người ăn tối muộn có nồng độ đường glucose và insulin trong máu cao hơn so với nhóm ăn sớm dù nạp cùng lượng calo. Điều này chứng tỏ khả năng chuyển hóa giảm vào ban đêm.

Ăn tối muộn ảnh hưởng đến lipid máu

Thói quen ăn tối muộn liên quan đến tăng chất béo trung tính và cholesterol "xấu" LDL. Đây là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch.

Nguyên nhân là do vào ban đêm, hoạt động của enzyme phân giải chất béo trung tính sẽ giảm đáng kể. Đồng thời, nồng độ hoóc môn insulin vẫn cao nếu ăn muộn, làm tăng tổng hợp chất béo trung tính trong gan. Hệ quả là làm lipid tích tụ trong gan và máu, dẫn đến tăng cholesterol.

Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đang gia tăng nhanh ở người trung niên. Giờ ăn tối là một yếu tố đáng chú ý.

Một nghiên cứu quan sát tại Nhật Bản, được công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy những người có thói quen ăn tối trong vòng 2 giờ trước khi ngủ có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn đáng kể so với nhóm ăn tối sớm hơn, cụ thể là trước khi ngủ ít nhất 3 giờ.

Ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ

Ăn muộn không chỉ làm thay đổi quá trình tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và hoóc môn. Khi ăn trễ, cơ thể tiết ra insulin, làm giảm hoóc môn melatonin giúp ngủ sâu. Sự gián đoạn này dễ dẫn đến khó ngủ, thậm chí thiếu ngủ thường xuyên. Tình trạng thiếu ngủ kết hợp với ăn tối muộn còn làm tăng tích tụ mỡ nội tạng, đặc biệt ở người trên 40 tuổi, theo Medical News Today.

Tin liên quan

4 kiểu ăn tối cần tránh vì khiến bụng dễ phình to vào buổi sáng

4 kiểu ăn tối cần tránh vì khiến bụng dễ phình to vào buổi sáng

Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cảm giác bụng căng cứng, nặng nề dù tối hôm trước họ ăn ít. Hiện tượng này thường không xuất phát từ lượng thức ăn mà từ cách ăn.

Khám phá thêm chủ đề

ăn tối muộn Trung niên Mỡ máu Gan nhiễm mỡ Thiếu ngủ
