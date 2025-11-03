Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu ngủ
Video Sức khỏe

Ngọc Quý - Trang Châu
03/11/2025 05:00 GMT+7

Giấc ngủ là khoảng thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, khôi phục cho hàng loạt cơ chế sinh học, từ hệ thần kinh, chuyển hóa đến miễn dịch. Khi thiếu ngủ nghiêm trọng và kéo dài, cơ thể sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu ngủ nghiêm trọng là cảm giác buồn ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài vào ban ngày, kèm theo đó là phản ứng cơ thể chậm chạp. Hệ quả làm việc, học tập, lái xe hoặc giao tiếp đều bị ảnh hưởng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì khi ngủ quá ít, hệ thần kinh không có thời gian phục hồi, dẫn tới giảm hiệu năng của vỏ não với chức năng điều phối và phản xạ. Đồng thời, quá trình thanh lọc các phụ phẩm chuyển hóa của tế bào thần kinh bị trì trệ, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

- Ảnh 1.

Thiếu ngủ nghiêm trọng còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và trạng thái cảm xúc

 

