4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu ngủ

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu ngủ nghiêm trọng là cảm giác buồn ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài vào ban ngày, kèm theo đó là phản ứng cơ thể chậm chạp. Hệ quả làm việc, học tập, lái xe hoặc giao tiếp đều bị ảnh hưởng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì khi ngủ quá ít, hệ thần kinh không có thời gian phục hồi, dẫn tới giảm hiệu năng của vỏ não với chức năng điều phối và phản xạ. Đồng thời, quá trình thanh lọc các phụ phẩm chuyển hóa của tế bào thần kinh bị trì trệ, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.