Cơn chóng mặt thoáng qua – Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm ở người cao tuổi

Một cơn chóng mặt thoáng qua thường được cho là do mệt mỏi, thiếu ngủ hay đói bụng. Tuy nhiên ở những người cao tuổi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được chú ý vì có nguy cơ liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Ở tuổi mà mỗi bước đi đều cần vững vàng, chỉ một lần mất thăng bằng và té ngã cũng có thể khiến sức khỏe, thậm chí cả cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Ngã cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người cao tuổi phải nhập viện, thường liên quan đến gãy xương, chấn thương sọ não hoặc các biến chứng khác.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chóng mặt ở người lớn tuổi, từ rối loạn tiền đình, thoái hóa cột sống cổ, tụt huyết áp tư thế, thiếu máu não, đến tác dụng phụ của thuốc, hay rối loạn nhịp tim.

Tuy nhiên, không phải cơn chóng mặt nào cũng giống nhau. Có trường hợp chỉ thoáng qua vài giây rồi hết, nhưng cũng có trường hợp là dấu hiệu cảnh báo cho vấn đề sức khỏe cần được kiểm tra.

Đừng xem nhẹ cơn chóng mặt. Phát hiện sớm nguyên nhân và điều trị đúng cách sẽ giúp phòng tránh nguy cơ té ngã và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Cùng đón xem Chương trình tư vấn cùng chuyên gia chủ đề “Chóng mặt trên người lớn tuổi tưởng như đơn giản nhưng nguy hiểm khó lường” với sự tham gia của 2 chuyên gia:

BS CKII. Đinh Huỳnh Tố Hương, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

ThS BS. Trần Lệ Linh – Khoa Khám bệnh, Phòng khám Y học Gia đình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình phát sóng vào lúc 19h ngày 5.11.2025 trên kênh YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

