Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM ra mắt bộ sách chuyên môn điều dưỡng theo tiêu chuẩn Mỹ

Tại đây, bệnh viện tự hào ra mắt Bộ tài liệu chuyên môn điều dưỡng bao gồm 7 quyển từ quy trình cơ bản, đến chuyên khoa và chăm sóc chuyên sâu của điều dưỡng theo tiêu chuẩn Mỹ. Đây là công trình công phu của đội ngũ Điều dưỡng BV ĐHYD TP.HCM, nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật và các quy trình chuẩn mực trong công tác điều dưỡng.



PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, phát biểu khai mạc sự kiện ẢNH: BVCC

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV ĐHYD TP.HCM, nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, Phòng Điều dưỡng đã đầu tư kỹ lưỡng cho buổi lễ ra mắt những cuốn sách tâm huyết do các thầy cô biên soạn. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo này, góp phần tạo nên một chương trình ra mắt trang trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của khối điều dưỡng tại bệnh viện. Điều này thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho đội ngũ điều dưỡng".

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc cũng khẳng định vai trò quan trọng của ngành điều dưỡng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô và đội ngũ điều dưỡng, bày tỏ hy vọng rằng bộ sách sẽ trở thành nguồn tài liệu quý báu, góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của các thế hệ điều dưỡng trong tương lai. Ông cũng khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc không ngừng hỗ trợ, nâng cao chất lượng chuyên môn và đồng hành cùng sự phát triển của ngành điều dưỡng.

Buổi toạ đàm ra mắt sách ẢNH: BVCC

Tại toạ đàm, ThS Hà Thị Kim Phượng, Trưởng Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam, chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào về tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm của toàn thể các bạn. Việc ra mắt 7 quyển sách ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành điều dưỡng. Những quyển sách này, đặc biệt là các quy trình chăm sóc chuyên khoa, đã được xây dựng phù hợp với Thông tư 32/2023/TT-BYT và Luật Khám bệnh, Chữa bệnh. Điều đáng quý hơn là những quy trình này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc, mà còn tuân thủ đầy đủ các bước từ nhận bệnh, đánh giá tổng thể, xác nhận vấn đề, lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc, đáp ứng Điều 66 của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh. BV ĐHYD TP.HCM là đơn vị tiên phong trong việc triển khai các quy trình này. Tôi rất vui khi thấy các bạn đã không ngại khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để tạo ra những tài liệu đúng thời điểm, đóng góp cho sự phát triển của đội ngũ điều dưỡng trên toàn quốc".

Đội ngũ y tế tham quan triển lãm sách ẢNH: BVCC

Bộ tài liệu này được biên soạn bởi đội ngũ điều dưỡng giàu kinh nghiệm và chuyên môn sâu, cung cấp những kiến thức cập nhật và quy trình chuẩn mực trong công tác điều dưỡng. GS-TS-BS Trương Quang Bình, người thầy có nhiều năm gắn bó cùng các hoạt động chăm sóc người bệnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học BV ĐHYD TP.HCM, nhấn mạnh: "Bộ sách chuyên môn điều dưỡng do Nhà xuất bản Y học phát hành là một nỗ lực đáng ghi nhận, nhằm cung cấp tài liệu thực hành cho điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y. Đây là tài liệu được thẩm định kỹ lưỡng bởi các thầy cô, chuyên gia của ĐHYD TP.HCM. Mỗi quy trình trong sách được xây dựng theo cấu trúc rõ ràng với 5 bước: tiếp cận người bệnh, giao tiếp, nhận định vấn đề, lập kế hoạch chăm sóc, và triển khai thực hiện, kèm theo các bảng kiểm ngắn gọn để đánh giá lại hiệu quả. Hội đồng biên soạn gồm các điều dưỡng, bác sĩ, dược sĩ và chuyên viên kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính cập nhật và tuân thủ quy định pháp luật. Nhiều quy trình chuyên khoa được soạn thảo với sự tham gia của các bác sĩ đầu ngành. Chúng tôi rất trân trọng nỗ lực của đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ đã đóng góp để có được thành quả này".

TS QLĐD Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Điều dưỡng BV ĐHYD TP.HCM, nhấn mạnh: "Bộ tài liệu gồm 200 quy trình kỹ thuật và hơn 20 quy trình chăm sóc điều dưỡng, được xây dựng theo tiêu chuẩn Mỹ, với 15.000 chỉ tiêu đánh giá can thiệp. Các quy trình được thiết kế chặt chẽ, dễ áp dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người bệnh. Mỗi quy trình tuân thủ các tiêu chuẩn như mục tiêu rõ ràng, phạm vi áp dụng cụ thể, chứng cứ khoa học và các bước thực hiện chi tiết. Hơn nữa, quy trình chăm sóc chuẩn mực là nền tảng cho việc số hóa bệnh án điện tử, giúp kết nối chính xác và kịp thời giữa các hệ thống. Chúng tôi luôn đảm bảo quy trình phản ánh đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa nhiễm khuẩn. Tôi tin rằng tài liệu này sẽ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ điều dưỡng, học viên và sinh viên trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc".

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc và đội ngũ điều dưỡng trưởng ẢNH: BVCC

Nằm trong chuỗi sự kiện, BV ĐHYD TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Hành trình số hóa bệnh án điện tử: Vai trò và kinh nghiệm của điều dưỡng UMC". Hội thảo diễn ra, tiếp nối với lễ ra mắt Bộ tài liệu chuyên môn điều dưỡng, tạo nên một không khí sôi nổi và ý nghĩa cho cộng đồng điều dưỡng nói riêng và nhân viên y tế tại Việt Nam. Chương trình đã thu hút đông đảo sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng viên và nhân viên y tế từ khắp nơi trong cả nước. Đây là một cơ hội quý báu để các đại biểu chia sẻ, thảo luận và học hỏi về việc áp dụng các quy trình thực hành chuẩn đã được số hóa vào công tác chăm sóc điều dưỡng hàng ngày. Từ đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh mà điều dưỡng thực hiện mà còn góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Chủ đề số hóa bệnh án điện tử hiện nay đang trở thành xu hướng quan trọng trong ngành y tế toàn cầu. Tại hội thảo, các diễn giả đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của điều dưỡng trong quá trình này. Điều dưỡng không chỉ là những người thực hiện chăm sóc mà còn là những người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Những kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai bệnh án điện tử tại BV ĐHYD TP.HCM đã được chia sẻ, tạo ra một bức tranh rõ nét về lợi ích và thách thức mà ngành y tế đang phải đối mặt trong hành trình chuyển đổi số.

Ngoài việc chia sẻ kiến thức, hội thảo còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cho phép các đại biểu trực tiếp trải nghiệm và thao tác trên bệnh án điện tử mẫu. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống, mà còn cảm nhận được những cải tiến mà công nghệ số mang lại trong công tác chăm sóc người bệnh. Những ý kiến và phản hồi từ các đại biểu đã thể hiện sự đồng thuận cao về tính khả thi và lợi ích của việc số hóa bệnh án điện tử trong công tác chăm sóc sức khỏe.