Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?
Video Sức khỏe

Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?

Ngọc Quý - Anh Trang
01/11/2025 10:45 GMT+7

Trứng vừa được xem là “thực phẩm vàng” trong chế độ giảm mỡ nhờ giàu protein, vừa khiến nhiều người e dè vì lo tăng cholesterol. Vậy ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày mới giúp giảm cân hiệu quả mà vẫn an toàn cho tim mạch?

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều khoáng chất cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Protein trong trứng có giá trị sinh học rất cao. 

Nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition phát hiện bữa sáng giàu protein, chẳng hạn ăn trứng, giúp tăng cảm giác no và giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?- Ảnh 1.

Các nhà khoa học kết luận cholesterol trong trứng không gây tăng choleterol máu ở hầu hết mọi người

ẢNH: FREEPIK

Tuy nhiên, trứng thường bị gắn mác dễ làm tăng cholesterol, khiến nhiều người lo ngại khi ăn thường xuyên. Mỗi quả trứng chứa khoảng 186 mg cholesterol, chủ yếu nằm ở lòng đỏ. Tuy vậy, các nghiên cứu gần đây khẳng định rằng cholesterol trong trứng lại không trực tiếp làm tăng cholesterol máu ở hầu hết mọi người. 


Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 31.10: Tác dụng tuyệt vời của đi bộ đến tim mạch | 5 thực phẩm là khắc tinh của cà phê

Bản tin sức khỏe 31.10: Tác dụng tuyệt vời của đi bộ đến tim mạch | 5 thực phẩm là khắc tinh của cà phê

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bác sĩ ơi: Bà con làng quê cẩn thận thói quen ăn uống dễ rước bệnh!

5 loại thực phẩm bổ sung không nên dùng cùng cà phê

Khám phá thêm chủ đề

trứng Cholesterol protein giảm mỡ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận