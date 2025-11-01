Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều khoáng chất cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Protein trong trứng có giá trị sinh học rất cao.

Nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition phát hiện bữa sáng giàu protein, chẳng hạn ăn trứng, giúp tăng cảm giác no và giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Các nhà khoa học kết luận cholesterol trong trứng không gây tăng choleterol máu ở hầu hết mọi người ẢNH: FREEPIK

Tuy nhiên, trứng thường bị gắn mác dễ làm tăng cholesterol, khiến nhiều người lo ngại khi ăn thường xuyên. Mỗi quả trứng chứa khoảng 186 mg cholesterol, chủ yếu nằm ở lòng đỏ. Tuy vậy, các nghiên cứu gần đây khẳng định rằng cholesterol trong trứng lại không trực tiếp làm tăng cholesterol máu ở hầu hết mọi người.



