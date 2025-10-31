Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Bà con làng quê cẩn thận thói quen ăn uống dễ rước bệnh!
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Bà con làng quê cẩn thận thói quen ăn uống dễ rước bệnh!

31/10/2025 05:30 GMT+7

Nhiều người trong chúng ta vẫn giữ những thói quen ăn uống “xưa nay vẫn vậy” như: cơm nguội để qua đêm, dưa cà muối xổi, khoai tây mọc mầm, hoặc các loại đậu phộng, hạt có dấu hiệu mốc…. Ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc ấy có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện cùng Chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI) sẽ giúp khán giả nhận diện rõ hơn những “thủ phạm” tiềm ẩn trong mâm cơm hằng ngày, để giúp chúng ta thay đổi những thói quen ăn uống sai lầm và chăm sóc tốt sức khỏe gia đình.

Cơm nguội để qua đêm: tưởng tiết kiệm, hóa ra gây độc

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, cơm để ở nhiệt độ thường trên 2 tiếng đã bắt đầu có vi khuẩn sinh sôi. Sau 24 tiếng, lượng độc tố có thể đủ để gây ngộ độc nếu ăn lại mà không được hâm kỹ. “Nếu muốn dùng cơm nguội, cần bảo quản trong ngăn mát, bọc kín, và hâm nóng trước khi ăn. Không nên để cơm nguội ở ngoài qua đêm rồi ăn lại.” - bác sĩ Đặng Ngọc Hùng khuyến cáo.

Dưa cà muối xổi: tiềm ẩn độc tố tự nhiên khó lường

Dưa cà muối chưa kỹ - còn gọi là muối xổi - chứa solanine, một chất độc tự nhiên có vị đắng. Chất này có thể gây đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, thậm chí ngộ độc nặng nếu tích tụ nhiều. “Ông bà ta ngày xưa rất thông minh khi rửa dưa muối nhiều nước và để qua ngày mới ăn, đó chính là cách tự nhiên để giảm độc tố” - bác sĩ Hùng chia sẻ.

Đậu phộng, hạt có vỏ lụa mốc: “kẻ giết gan thầm lặng”

Nấm mốc phát triển trên vỏ lụa của hạt đậu phộng sinh ra aflatoxin – loại độc tố cực kỳ bền nhiệt, không bị phá hủy khi chiên, xào, nướng. “Độc tố này không gây ngộ độc cấp tính, nhưng tích tụ lâu dài sẽ tấn công gan, làm tăng men gan và lâu dài có khả năng gây nguy cơ ung thư gan,” bác sĩ cảnh báo. Tuyệt đối không tái sử dụng hoặc ăn hạt có dấu hiệu mốc, đắng.

Khoai tây mọc mầm - tuyệt đối không ăn

Khoai tây khi mọc mầm sản sinh solanine, chất gây buồn nôn, rối loạn thần kinh và có thể dẫn đến ngộ độc. Trong khi đó, tỏi hay khoai lang mọc mầm lại gần như an toàn.

Ngoài ra, bác sĩ Đặng Ngọc Hùng cũng cảnh báo về thói quen ăn đồ muối, khô, mắm và khuyên nên cẩn trọng với nguồn nước sinh hoạt.

Đôi khi, chính những bữa cơm thân thuộc lại tiềm ẩn “kẻ thù” của sức khỏe. Ăn sao cho đúng, chọn thực phẩm an toàn là thói quen cần bắt đầu ngay từ hôm nay, từ mỗi mâm cơm gia đình.

