Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua các bài tập hiệu quả này

Nhiều người vẫn nghĩ đau khớp gối chỉ là “đau cơ nhẹ”, tự xoa dầu, dán cao, uống thuốc giảm đau tạm thời, mà không biết rằng sự chủ quan và điều trị sai cách có thể khiến tổn thương sụn khớp ngày càng nặng, dẫn đến viêm khớp mãn tính, biến dạng khớp, thậm chí phải thay khớp nhân tạo.

Cùng bác sĩ Đinh Văn Thành học ngay các bài tập tăng sức bền khớp gối, giảm đau khớp gối giúp vận động linh hoạt và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. ẢNH: VŨ ĐOAN

Khớp gối là một trong những khớp phức tạp và chịu nhiều áp lực nhất của cơ thể. Vì vậy, khớp gối dễ bị căng nhức, bong gân và tổn thương khi vận động quá mức.

Trên thực tế, chấn thương khớp gối diễn ra khá phổ biến. Những nhóm có nguy cơ cao bị chấn thương khớp gối là người tập luyện cường độ cao, tập luyện sai tư thế, thừa cân, béo phì, người lớn tuổi hoặc có tiền sử chấn thương đầu gối, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ hỗ trợ khớp gối là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa chấn thương. Các bài tập tác động vào cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo, cơ mông và cơ bắp chân sẽ giúp ổn định khớp, đồng thời giảm áp lực lên đầu gối trong quá trình vận động.

Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua bài tập hiệu quả này

Trong chương trình “Bác sĩ ơi!” BS.CKII Đinh Văn Thành – Phòng khám Đa khoa Y học cổ truyền Tâm An (TP.HCM) sẽ chia sẻ cùng khán giả: