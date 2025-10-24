Hội chứng ống cổ tay, hay còn gọi là hội chứng đường hầm cổ tay hoặc hội chứng chèn ép thần kinh giữa.

Bác sĩ ơi: Gõ phím mỏi tay tê buốt - Coi chừng hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, trong đó có nguyên nhân nghề nghiệp như: những nhân viên văn phòng phải làm việc bằng tay liên tục duy trì ở một tư thế cố định trong một thời gian dài, hoặc liên quan tới một số cơ địa đặc biệt như: béo phì, đái tháo đường…, nhiều trường hợp vô căn. Phụ nữ mắc bệnh nhiều hơn nam giới.

Hội chứng ống cổ tay thường có các triệu chứng như: ngứa hoặc tê ở ngón tay, bàn tay. Cảm giác này có thể lan từ cổ tay lên cánh tay. Những triệu chứng bệnh thường xảy ra rõ rệt khi lái xe, dùng điện thoại, đọc báo, hoặc trong khi ngủ.

Triệu chứng ban đầu của hội chứng ống cổ tay chỉ là tê nhẹ, đau âm ỉ ở bàn tay và cổ tay. Nhưng nếu để lâu không điều trị, bệnh có thể khiến: Mất cảm giác ở các ngón tay (đặc biệt là ngón cái, trỏ và giữa), tay yếu, cầm nắm rơi đồ, thậm chí teo cơ, phải phẫu thuật giải ép thần kinh.

Triệu chứng ban đầu của hội chứng ống cổ tay chỉ là tê nhẹ, đau âm ỉ ở bàn tay và cổ tay. ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong chương trình “Bác sĩ ơi!”, BS.CKII Đinh Văn Thành – Phòng khám Đa khoa Y học cổ truyền Tâm An (TP.HCM), sẽ chia sẻ các thông tin:

- Vì sao hội chứng ống cổ tay ngày càng phổ biến?

- Làm sao nhận biết sớm để tránh biến chứng?

- Khi nào cần đeo nẹp, điều trị hay phẫu thuật?

- Cách phòng ngừa, thay đổi thói quen để bảo vệ đôi tay khỏe mạnh.