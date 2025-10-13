Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Thở làm sao để hết stress?
Video Sức khỏe

Anh Trang
13/10/2025 05:30 GMT+7

Stress hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống: công việc, học tập, gia đình… khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ. Thế nhưng, bạn có thể hóa giải stress bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, chỉ bằng hơi thở. Trong chuyên mục ‘Bác sĩ ơi’, ThS.BS Nguyễn Minh Mẫn sẽ hướng dẫn phương pháp thở giúp bạn lấy lại cân bằng.

Stress hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống – từ công việc, học tập cho đến gia đình. Nếu biết cách kiểm soát, stress có thể giúp con người phát triển. Nhưng khi căng thẳng kéo dài, nó khiến cơ thể kiệt sức và tinh thần suy sụp.

ThS.BS Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng stress là điều không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Một trong những giải pháp hiệu quả, dễ thực hiện và phù hợp với mọi người chính là thở kiểm soát stress.

Nắm bắt được cách thở đúng là cách kiểm soát stress hiệu quả

