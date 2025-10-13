Bác sĩ ơi: Thở làm sao để hết stress?

Stress hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống – từ công việc, học tập cho đến gia đình. Nếu biết cách kiểm soát, stress có thể giúp con người phát triển. Nhưng khi căng thẳng kéo dài, nó khiến cơ thể kiệt sức và tinh thần suy sụp.

ThS.BS Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng stress là điều không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Một trong những giải pháp hiệu quả, dễ thực hiện và phù hợp với mọi người chính là thở kiểm soát stress.