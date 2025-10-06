Khi nghe tới chuyện phải tiêm thêm vắc xin, thì nhiều người lo lắng: “Tôi đang yếu thế này, tiêm vô có sao không?”, “Tiêm xong có bị phản ứng phụ không?”. Những băn khoăn ấy sẽ được giải đáp trong chương trình Bác sĩ ơi! tối nay – với chủ đề: “Vắc xin – Tấm khiên bảo vệ người bệnh thận mạn”.

Đồng hành cùng khán giả là hai chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM:

TS.BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng

TS.BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo, Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo

Hai bác sĩ sẽ trực tiếp giải đáp các nội dung chính:

Người bệnh thận mạn có nên tiêm vắc xin?

Tiêm vắc xin có làm ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Cần lưu ý gì để an toàn và hiệu quả nhất?

Thời gian: 20 giờ 30, thứ Hai, ngày 6.10.2025.

Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên, kênh YouTube và TikTok Bác sĩ ơi.

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.