Giới khoa học bác bỏ nghiên cứu 'vắc xin Covid-19 làm tăng nguy cơ ung thư'

Nhiều tổ chức y tế khẳng định vắc xin Covid-19 không liên quan việc gia tăng nguy cơ ung thư ẢNH: REUTERS

Trang MedPage Today mới đây dẫn lời các chuyên gia dịch tễ học nhanh chóng chỉ ra hàng loạt sai sót và hạn chế của một nghiên cứu cho rằng vắc xin Covid-19 làm gia tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia Hàn Quốc thực hiện, được đăng trên trang Biomarker Research hôm 26.9 kết luận rằng vắc xin Covid-19 có thể liên quan sự gia tăng nguy cơ của 6 loại ung thư, gồm ung thư tuyến giáp, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, nhóm này còn cho rằng nguy cơ ung thư liên quan tiêm vắc xin Covid-19 được cho là cao hơn ở những người từ 65 tuổi trở xuống, ngoại trừ các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt.

Các tác giả cho biết họ sử dụng dữ liệu của Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng nghiên cứu có nhiều sai sót, trong đó có việc không kiểm soát các yếu tố gây nhiễu như "thiên lệch người dùng khỏe mạnh".

Tiến sĩ David Gorski thuộc Đại học Wayne State ở Detroit (Mỹ) lưu ý rằng "những người thực hiện một hành vi có lợi cho sức khỏe... thường cũng có xu hướng tham gia vào các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như tầm soát ung thư".

Ông cho biết, thực tế nhiều loại ung thư được nghiên cứu cho là có nguy cơ gia tăng lại chính là những bệnh đã có chương trình tầm soát tại Hàn Quốc, bao gồm ung thư vú, phổi, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, dạ dày và tuyến giáp.

"Điều tôi cho rằng rất có thể đang xảy ra trong nghiên cứu này chỉ đơn giản là việc không điều chỉnh mức độ tầm soát và các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn khác, dẫn đến khả năng những người đã tiêm vắc xin và tiêm nhắc có xu hướng đi tầm soát cao hơn", theo ông Gorski.

Tương tự, các nghiên cứu về vắc xin có thể dẫn đến hiện tượng gọi là "phát hiện ngẫu nhiên", khi một người đến tiêm vắc xin nhưng bác sĩ tiến hành xét nghiệm và có thể phát hiện ra một vấn đề khác, theo tiến sĩ Robert Bednarczyk, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Rollins thuộc Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ).

"Vì vậy, có thể trông như một vấn đề nào đó xuất hiện sau khi tiêm vắc xin, nhưng thực ra chính việc đi khám và tiêm chủng lại khiến phát hiện ra một tình trạng vốn đã tồn tại từ trước", ông Bednarczyk nói thêm.

Tiến sĩ Becky Smullin Dawson tại Đại học Allegheny ở Meadville (Mỹ) cho biết một điểm đáng lo ngại khác là nghiên cứu không xem xét các yếu tố gây nhiễu thường được đánh giá trong các nghiên cứu về ung thư, chẳng hạn như tiền sử gia đình và tiền sử tầm soát.

Bà nói thêm rằng "thời gian theo dõi chỉ có 1 năm cho một nghiên cứu về ung thư là điều hoàn toàn vô lý".

Ngoài ra, không có tác giả nào của nghiên cứu có chuyên môn về dịch tễ học, vắc xin học hay bệnh truyền nhiễm. Thay vào đó, lĩnh vực chuyên môn của họ là chấn thương chỉnh hình và hô hấp học.

Ông Bednarczyk cho biết một vấn đề lớn hơn cần xem xét là nếu thực sự có nguy cơ gia tăng đối với tất cả những loại ung thư đó, thì tại sao tỷ lệ ung thư trong dân số lại không tăng vọt.

Theo trang Khmer Times ngày 6.10, nghiên cứu trên còn được đăng trên tờ Daily Mail hôm 29.9. Các chuyên gia nhìn chung đã bác bỏ nghiên cứu này, cho rằng nó "chỉ gây hoang mang một cách hời hợt" và cảnh báo rằng các kết luận bị phóng đại quá mức.

Bộ Y tế Campuchia bác bỏ thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh rằng cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào thể hiện điều đó.

Ngoài ra, nhiều tổ chức y khoa, ung thư như Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) và Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) đều khẳng định vắc xin Covid-19 không liên quan việc gia tăng nguy cơ ung thư.